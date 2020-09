Así conoció Sebastián Rulli a Angelique Boyer, el amor de su vida

El actor originario de Argentina, Sebastián Óscar Rulli, mejor conocido en México como Sebastián Rulli, contó en el progrma "Confesiones" que conduce la periodista Aurora Valle, cómo fue que conoció a la mujer que le ha robado el corazón desde hace más de seis años, Angelique Boyer.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer han formado una pareja sinigual, pues pese a las adversidades que pudieron haber quebrantado su felicidad por pertenecer al complicado mundo del espectáculo y el entretenimiento, ya llevan seis años juntos como pareja y al parecer se encuentran en su mejor etapa.

Entre las confesiones que hizo, Rulli reveló cuáles han sido sus tácticas para seguir como pareja en el mundo de la actuación y el espectáculo.

"Tuvimos la suerte de trabajar mucho tiempo juntos, de conocernos como compañeros y de respetarnos; eso creo que nos ha dado a nosotros la certeza de que podemos o no estar trabajando juntos o no y saber quién es nuestra pareja".

El protagonista de "Teresa" dijo que el teatro fue una actividad que los unió bastante aunque lo hayan hecho de manera esporádica.

"Y luego de haber hecho teatro después de tres producciones que no fueron tan seguidas pero fueron por mucho tiempo, nos conocimos de otra manera, mucho más cercanos, porque bueno, en una producción, por más que te ves todos los días, no convives día y noche. En cambio en una producción que te vas de viaje, cenas, desayunas, viajas, todo el tiempo juntos, ahí como que conoces más, lo bueno y lo malo".

El actor indicó que el teatro y la gira que hicieron juntos fue un momento crucial para saber que sí podían llevarse bien como pareja en las buenas y en las malas.

"Cuando nos tocó separarnos porque nos tocó irnos de viaje (yo tenía mis vacaciones y ellas las suyas) y había terminado la gira, ahí como que no pudimos dejar de tener ese contacto, y bueno, al regresar fue más sencillo y honesto decir que queríamos estar juntos".

"El hecho de 'me estoy enamorando' era mentirme a mí mismo, yo ya lo sentía desde que me daba gusto platicar con ella, desde que me daba gusto saber de ella y extrañarla; eso se siente cuando ya está adentro".

Sobre el hostigamiento de los medios de comunicación y las críticas a su relación, el protagonista de "El Dragón" habló al respecto:

"Yo siento a veces que la gente vive a través de la vida de los famosos y se me hace muy triste porque lo más hermoso en esta vida es sentir. Entonces, gracias a las redes sociales y también en contra de ellas, pues tienes quizás un contacto más directo y a veces puedes explicar las cosas, a veces ni siquiera vale la pena, pero es parte de esto. Yo siempre digo: 'no se preocupen, nosotros estamos bien, vivan sus vidas... y si tuviéramos algún problema, ocúpense de los suyos'...".

"Por suerte, no tenemos nada que ocultar, somos gente honesta, abierta, totalmente conscientes de que somos humanos y nos podemos equivocar pero si tenemos un problema, los primeros que tenemos que atacarlo somos nosotros y no dejar que terceros se involucren", agregó el actor.

En ese momento, quizás no era tan fácil por las redes sociales, hoy por hoy es más fácil negar algo, pero bueno... Siempre dicen que los famosos tienen todo mucho más fácil y yo siempre digo que eso es todo lo contrario".

Al cuestionamiento de Aura sobre si todo es más difícil, el actor respondió:

"Pues sí porque estás expuesto al cien por cierto. No puedes hacer nada que se vea o se malinterprete porque la gente juzga, entonces, si no tienes nada que ocultar no hay ningún problema, y si te inventan algo, pues lo desmientes si vale la pena, si no, lo dejas ir. Pero si tiene algo que ocultar y de repente 'le quieren rascar a la herida', bueno, ya estás expuesto y tendrás que hacer frente a eso", finalizó el actor.

