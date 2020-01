Así celebró Lizbeth Rodríguez de Badabun sus 11 millones de seguidores

Lizbeth Rodríguez, ex trabajadora del programa Badabun, dio a conocer por medio de redes sociales en Instagram, la manera en como festejan sus 11 seguidores, pues a través de esto ella ha recibido las muestras de cariño por parte de las personas que la quieren.

"¡Que mejor manera de comenzar el año que con esta manifestación tan grande de amor y apoyo! ¡Gracias porque a pesar de todo, me has demostrado que siempre vas a estar para mi! ¡Eres una persona maravillosa y quiero seguir creciendo contigo! ¡Te quiero!. Comentó Lizbeth Rodriguez.

La youtuber lanzó por medio de las redes sociales una dinámica para darle un follow back a los fans que han sido muy fieles a ella, la cual fue la siguiente: ‘Mándenme capturar siguiendo a las 5 cuentas que comentaron antes de ti! ¡Y te sigo! ¡¡¡Hagamos que este amor se reparta por el mundo!!!’.

Después de haber sido parte de la controversia del ex programa Badabun, la youtuber se quedó sin trabajo, lo cual explicó que ella no podía quedarse así debido a que tiene una bendición a la cual tiene que mantener, así que el celebrar 11 millones de seguidores ha sido por el trabajo que ha hecho, pues ella fue conductora de la sesión "Exponiendo infieles" en el ex programa Badabun.

Lizbeth Rodríguez recientemente se dio a conocer que en el último capítulo de casarse conmigo del programa Badabun rompió la relación de la pareja, Mónica y Alejandro, la cual estaba a unos días de casarse.Por lo que publicó que estaba en busca de parejas que quisieran casarse y darle una sorpresa al amor de su vida.