Así celebró Kimberly Loaiza los 50 millones de No Seas Celoso

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja junto con Kima recibieron el 2020 de una manera muy especial en Acapulco, Guerrero.Tanto la Lindura Mayor como Juan de Dios Pantoja compartieron los felices momentos de cómo despidieron el 2019.

Kimberly Loaiza también aprovechó para celebrar la llegada de los 50 millones de reproducciones de su más reciente tema No Seas Celoso.

Recordemos que No seas Celoso fue lanzado el pasado 12 de diciembre y a casi un mes de su lanzamiento ya alcanzó más de los 50 millones de reproducciones, a punto de superar a Amándote, el cual fue dado a conocer el pasado mes de julio.

El éxito de No Seas Celoso, sin duda, para Kimberly Loaiza es una de las mejores noticias, pues recordemos que también fue blanco de burlas en internet luego de presentarse en el programa Hoy, donde tuvo que cantar en vivo el tema El Color de Tus Ojos, de la banda sinaloense MS.

Las críticas no se hicieron esperar luego de que el video fuera colgado en el canal de Youtube de Hoy, pues los usuarios aseguraron que no cantaba, sin embargo, sorprendió cuando interpretó su tema No Seas Celoso.

“Hay que agradecer que la mayoría de los conductores tienen un chingo de botox y no pudieron hacer los gestos que realmente querían hacer”, “ Que no se dan cuenta que la dinámica es cantar desafinado, kimberly es tan humilde que canto tan feo para que los demás estuvieran en la misma línea”, fueron algunos de los comentarios en el canal de Youtube.