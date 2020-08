Así cantaron como novios Belinda y Christian Nodal en 'La Voz'

La noche de este lunes, México fue testigo del amor entre Belinda y Christian Nodal, mismo que ha acaparado la atención de millones de espectadores de 'La Voz', así como de las redes sociales de ambos famosos. El programa de anoche cerró con broche de oro después de poder presenciar las diferentes batallas de Ricardo Montaner, María José, Christian Nodal y por su puesto, Belinda.

El escenario se prendió y los recién declarados novios lo hicieron vibrar cantando el tema de Nodal De los besos que te di, a ritmo de mariachi, momento en el que Belinda derrochaba sensualidad ante Christian, el cual, se notaba feliz de tener a su novia cantando junto a él un tema de su repertorio.

El primer sitio en festejar el amor de la pareja, fue el de La Voz en su cuenta oficial de Instagram quien se encargó de postear las primeras imágenes juntos en el escenario del reality y con un especial mensaje:

"¡Qué hermosos se ven nuestros coaches! ¿No lo crees? @belindapop & @nodal... #LaVozVencedora".

Los famosos, además de endulzar el oído con espectaculares voces, brillaron en el escenario con un par de outfits muy coordinados. Beli usó un vestido color piel y detalles plateados y blancos que terminaba su delicada creación con plumas blancas tanto en las mangas como en la falda, así como unas coquetas zapatillas en tono blanco.

Por su parte, Nodal, portaba un traje blanco al estilo del regional mexicano con detalles de cinturones en las mangas del saco y algunos en el pantalón. El complemento lo hicieron una camisa y sombrero negros.

El mismo lunes, Nodal compartió un vídeo en su perfil personal de Instagram en el que se le puede ver con Belinda muy románticos, en un yate y demostrándose su amor. El cantante escribió:

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.

Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor".