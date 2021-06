Así bailaba Rafael Amaya El ombliguito cuando estaba en Garibaldi

En algún momento de su vida artística Rafael Amaya formó parte de las filas de la popular agrupación Garibaldi y, aunque muchos de sus fans de ahora no lo recuerden, el actor nunca lo ha negado, pero pocos saben cómo lucía cuando estaba en el conjunto, por el que además pasaron artistas como Patricia Manterola y Sergio Mayer, que después hicieron carrera en televisión.

Conocido ahora internacionalmente por su papel de Aurelio Casillas en la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”, Rafael Amaya tuvo un paso por el grupo juvenil y participaba en las coreografías de varias canciones, como “El ombliguito”.

Por ello, aquí abrimos el baúl de los recuerdos y te mostramos que así bailaba Rafael Amaya “El ombliguito” cuando era un chico Garibaldi, en sus inicia}os artísticos, antes de recibir la oportunidad de actuar en telenovelas.

A diferencia de muchos otros famosos que tratan de ocultar su pasado por considerarlo vergonzoso o que no está a la altura de su exitoso presente, el actor originario de Hermosillo, Sonora, reconoció en una entrevista para TVyNovelas en 2017 su paso por Garibaldi y aseguró que lo volvería a hacer, pues estar en la agrupación le abrió muchas puertas.

Rafael Amaya sostuvo en aquella ocasión que no se avergonzaba de haber pertenecido a Garibaldi pues para él fue una oportunidad y está agradecido, además de confesar que no canta para nada, pero ello no importaba pues el concepto del grupo era visual y coreográfico. El uso del play-back es evidente y así bailaba el actor una de las canciones más populares del conjunto, “El ombliguito”.

El afamado histrión mexicano recordó que el único requisito que necesitaba para ser parte de la agrupación era ser un tipo guapo y que enseñara el abdomen, como se observa en el video, donde sale bailando con un traje estilo mariachi, y moviendo al ritmo de las notas y coordinadamente con el resto de sus compañeros.

“En ningún momento voy a ser despectivo con todo lo que hice en mi pasado, sobre todo con algo que me dio muchas cosas buenas. Ahí empecé mi carrera, me di a conocer y la empresa en que estaba me apoyaba mucho. Ya cerré esa faceta y estoy en otra”, afirmó Rafael Amaya a TVyNovelas en aquella ocasión.

Y efectivamente, cuando el actor de “Las vías del amor” decidió dejar la música atrás se encontró con su verdadera vocación y a la fecha su talento le ha rendido frutos pues es uno de los histriones latinos más populares y cotizados del momento, algo que logró con la serie “El Señor de los Cielos”.

Actualmente, y tras superar sus adicciones, Rafael Amaya está próximo a regresar a la pantalla chica y ya grabó algunas escenas para la serie “Malverde: El Santo Patrón”, al lado de Pedro Fernández, la cual es su primer proyecto después de dar vida a Aurelio Casillas.

