Aseguran que hijo de Juan Gabriel en realidad era su pareja

Luego de que Silvia Urquidi, ex mánager del difunto cantautor Juan Gabriel, confirmara que Alberto Aguilera Jr., hijo del artista, fue detenido en Estados Unidos, salió a la luz que el adulto en realidad era pareja del intérprete mexicano, así lo dio a conocer un amigo cercano al artista.

Fue durante una emisión del programa de Youtube, Chisme No Like que Alberto Gómez, supuesto amigo de Juan Gabriel, fue entrevistado y ahí reveló que el hijo del cantante en realidad había sido su pareja. “Sé que mucha gente se va a molestar por esto, pero la verdad poco a poco tiene que ir saliendo. Todos saben que Jr. (Luis Alberto Aguilera) siempre se ha referido a Juan Gabriel como su papá, pero no lo era”, comentó la fuente.

Acto seguido, el supuesto amigo del cantante aseguró que él conoció al hijo de Juan Gabriel cuando tenía 14 años y que cuando el cumplió la mayoría de edad, ellos (Juan Gabriel y su hijo) comenzaron una relación de pareja. “Conocí a Luis Alberto cuando llegó a la vida de Juan Gabriel. Tenía 14 años. Quiero aclarar que cuando él cumplió la mayoría de edad había una relación que no era de padre hijo, era de pareja”, dijo.

Asimismo, la fuente de Chisme No Like comentó que tras el deceso del cantante él y Luis Alberto tuvieron un enfrentamiento : “Yo le pedí que dejará de decir que él (Juan Gabriel) era su papá, y me respondió: ‘Tocayo, sabes demasiadas cosas que no deberías decir”.

Respecto a por qué hasta ahorita revela la supuesta verdadera relación que tenía Juan Gabriel con su hijo, Alberto indicó que no pretende dañar la imagen del cantante pero la verdad tiene que salir a la luz. “Es obvio que hay cosas que no tengo que decir, pero la verdad se tiene que saber y no es que estoy quemando a un amigo que respeto, que admiro y quiero mucho, pero si este señor se está colgando, de haber vivido de esa manera mordiendo la mano que le dio de comer”, expresó.

Alberto Gómez confesó que las diferencias con el hijo de Juan Gabriel comenzaron cuando Silvia Urquidi le pidió al hijo de Juan Gabriel retirarse de una propiedad. "Yo le dije a la licenciada si tenemos que sacar la verdad a relucir, hagámoslo, pero ella no quería porque obviamente estos son temas muy fuertes”, declaró Alberto.

Silvia Urquidi busca a hijo de Juan Gabriel

"Para mi es muy lamentable esto, porque no me da gusto pero si está detenido, yo lo andaba buscando ya hace quince días porque como usted sabe, que él tiene una demanda en mi contra", dijo Silvia Urquidi, ex mánager del "Divo de Juárez" durante una entrevista con el programa Venga la Alegría.

Además, Urquidi comentó que se está buscando a Alberto Aguilera Jr, pues no se presentó a las audiencias a las que se le solicitaba acudir para aclarar la situación. "Mis abogados, el ministerio público de Ciudad Juárez y el Juez decían que lo buscáramos porque no se había presentado a las audiencias".

La ex mánager del fallecido cantante aseguró saber bastantes cosas al respecto del hijo de "Juanga" pues cabe mencionar que duró algún tiempo viviendo en la casa de su padre fallecido y que ella buscó siempre la manera de ayudarlo cuantas veces fuera necesario.

"Yo se muchas cosas que viví en esos dos años que él estuvo en la casa, lo apoye con mucho gusto, no me arrepiento porque yo lo hice de buena fe el apoyarlo, si el no supo valorar esto pues ahora veo, que tampoco supo valorar lo que su padre le dio siempre y como lo protegió en vida".

¡En exclusiva para #VLA, Silvia Urquidi habla sobre la detención de Alberto Aguilera Jr, hijo de Juan Gabriel, en Estados Unidos!

Resalta también que muy probablemente su detención se deba a las múltiples malas decisiones que ha tomado durante su estancia en Ciudad Juárez, las cuales asegura no se pueden decir por medios de comunicación y en las que ella no puede involucrarse ni hablar.

"Pasaron tantas cosas después de que él se fue a vivir a Ciudad Juárez, empezó a manejar otras cosas, en las cuales yo no quiero andar, en un proceso legal se maneja ¿Cómo se dice?, en los juzgados, no se maneja en los medios de comunicación".

