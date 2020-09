Aseguran que hay algo detrás de la muerte de Xavier Ortiz que impactará

Luego de que se revelara un audio en donde el fallecido cantante y actor, Xavier Ortiz señalara que su exesposa era una mala mujer y malvada, Carissa de León, rompió el silencio y habló por primera vez frente a las cámaras del programa Suelta la Sopa y expresó su sentir tras la muerte del ex Garibaldi.

En el audio que comenzó a circular tras el fallecimiento de Xavier se escucha decir al cantante: “Pero ya ves cómo es Carissa, le he pedido si lo puedo ver (al niño) por mi teléfono y nunca puede, nunca está, pero me lo tiene bloqueado totalmente, o sea, es tan mala mujer, es tan malvada…”, por lo que León fue cuestionada sobre por qué Xavier decía eso de ella.

Fue durante una entrevista al programa Suelta la Sopa que la exesposa de Xavier dio unas breves palabras sobre esto. Carissa de León es la única mujer con la que el ex Garibaldi tuvo hijos, sin embargo, estaban separados y de acuerdo a las publicaciones del actor, ella no le permitía verlo, situación por que supuestamente fue parte de la depresión que tenía Xavier.

La ex mujer del actor compartió que ella habló con él y fue a visitarlo a su casa antes de la tragedia. Respecto al audio que salió a la luz, Carissa prefirió no abordar mucho el tema y al escucharlo solo se limitó a decir que si reconocía la voz. “Sí, sí reconozco su voz. Bueno, esa fue su percepción, es su derecho, yo respeto a los demás. Entiendo que ha pasado por un tiempo difícil”, dijo.

Y al cuestionarla si las declaraciones de Xavier eran ciertas, la ex esposa del ex Garibaldi dijo : “No sé qué contestarte a eso. Me gustaría que pasáramos a la otra pregunta, yo accedí a abrirme, a darles la entrevista y a darles la atención que se merecen”.

Carissa señaló que Xavier tuvo la oportunidad de convivir con su hijo el pasado mes de agosto, pues el actor se lo llevó a comer y posteriormente lo regresó con ella. La ex de Xavier descartó la posibilidad de hablar del audio que circula.

Y aunque Carissa se limitó a hablar del tema, fue el periodista Juan Manuel Cortés quien le informó por quién había sido proporcionado el audio, además de asegurar que el audio solo es es comienzo de muchas otras cosas que saldrán a la luz. Cortés indicó que el audio no será lo único que saldrá a la luz, pues el amigo de Xavier quien proporcionó el audio asegura que hay algo detrás de la muerte del cantante y que pronto pasará algo impactante.

