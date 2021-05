Aseguran que Toni Costa engañó a Adamari López con un hombre

Luego de 10 de matrimonio, el amor de Adamari López y Toni Costa llegó a sus fin. Fue la querida y carismática conductora de Un nuevo Día, quien reveló que por el bienestar de ella y de su hija había decidido separse del bailarín español, sin ahondar mas en el tema, por lo que aseguran que la razón por la que Adamari López decidió alejarse de Toni Costa es porque la engaño con un hombre.

En medio de diversas especulaciones, fueron los conductores del programa de Youtube, Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes revelaron que el distanciamiento entre los famosos comenzó en el mes de marzo cuando Adamarí López se dio cuenta que Toni Costa la estaba engañando, por lo que la pareja intentó salvar su matrimonio tomando terapia.

Sin embargo, las terapias no fueron suficientes ya que el bailarín español de nueva cuenta se alejó de la también actriz, acción que habría obligado a Adamari López a someterse a una cirugía para bajar de peso, cambiar su alimentación y realizar arduas rutinas de ejercicio, según cuentan los periodistas de espectáculos.

De acuerdo a las declaraciones de los periodistas hasta el momento la carismática presentadora de televisión aún continúa tomando terapia tras enterarse que Toni la engañó con un hombre y no con una mujer. Fue el pasado jueves cuando Adamari López sorprendió con la inesperada noticia durante una emisión del programa Hoy Día que había decidido separarse de Toni tras analizar y pensar en el bienestar de su familia.

“He decidido separarme de Toni y quería compartirlo con ustedes. He decidido hacer esto porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa ... mi decisión ha sido una que he pensado, que he analizado. He encontrado la importancia de poner, ante todas las cosas, el bienestar de mi familia. Es el momento de continuar nuestras vidas separados”, dijo la actriz de 50 años.

Por su parte, Toni Costa utilizó su cuenta de Instagram en donde dejó entrever que luchará por su familia. "Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos", escribió el bailarín.

Adamari López y Toni Costa, de 37 años, se conocieron en el 2011 cuando ambos participaron de un reality show de baile.

La diferencia de edad no fue impedimento para que el español y la conductora de televisión llevaran acabo su amor, pues en ese entonces, Toni Costa tenía 25 años y Adamarí López 40.