Aseguran que Osvaldo Benavides terminó a Esmeralda Pimentel por Michelle Renaud

Hasta hace unos días, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se presentaban como una de las parejas más estables del medio del espectáculo, sin embargo, ello acabó pues aseguran que él la terminó para iniciar una relación con otra actriz.

La revista TVNotas, en su más reciente edición, afirmó que Osvaldo Benavides terminó con Esmeralda Pimentel por Michelle Renaud, pese a que no hacía mucho tiempo que se habían ido a vivir juntos, por lo que la noticia tomó por sorpresa a sus fans.

Hace poco más de una semana, Esmeralda Pimentel, actriz de televisión, cine y teatro, había brindado una entrevista donde habló de sus nuevos proyectos y mencionó a su todavía novio, dejando ver que todo estaba bien entre ellos, no obstante, la revista indicó que la ruptura fue reciente y que él la terminó pues ya estaba viendo a Michelle Renaud.

TVNotas citó como fuente a un “amigo cercano” del actor, quien contó con lujo de detalle lo que sucedió con la pareja y cómo es que se dio el rompimiento cuando parecía que su relación era muy seria y formal.

“Él decidió terminarla y Esmeralda está sufriendo mucho, anda muy triste… Ellos estaban muy bien pero de la noche a la mañana él empezó a distanciarse de ella, lo que era muy raro porque en enero pasado se habían ido a vivir juntos pero las cosas cambiaron en febrero y terminaron hace unos días”, comentó.

El motivo de la ruptura, de acuerdo con la fuente de la revista, fue que él se enamoró de otra actriz, con quien actualmente está filmando una película y ella es Michelle Renaud, con quien, supuestamente, inició una relación hace semanas, cuando todavía Osvaldo Benavides estaba con Esmeralda Pimentel.

“Ya anda con Michelle Renaud desde hace semanas, incluso tuvo el descaro de decirle a la propia Esmeralda que la dejaba por ella, porque ya se empezaba a saber entre sus amigos en común y él prefería decirle directamente a que ella se enterara por otras personas. Yo he tratado de hablar con él, pero está muy entusiasmado con Michelle”, aseguró.

Aunque ni Osvaldo Benavides ni Esmeralda Pimentel se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir esta situación, llamó la atención que la actriz ya borró todas las fotografías en las que aparecía con el actor y sólo dejó las de ella sola, en tanto, él todavía mantiene algunas imágenes de ambos.

“Hasta donde sé, está deshecha; se siente traicionada y herida, no logra entender en qué momento el amor y la magia que había entre ellos se perdió en cuestión de días. Sigue sin poder procesarlo, pero si él ya no quiere estar ahí con ella, no lo puede obligar, lo mejor es soltar”, señaló la fuente citada por TVNotas.

