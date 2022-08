Aseguran que Maribel Guardia y Laura León se agarran del chongo por ser protagonista de proyecto

Tras iniciar proyecto juntas este 2022, hay quienes aseguran que las actrices Maribel Guardia y Laura León guardan ciertas diferencias entre ellas. se trata de la una obra de teatro "Lagunilla Mi Barrio" y es un musical producido por Alejandro Gou.

Y para poner fin a los rumores, ambas famosas quienes siempre han presumido su amistad, aclararon a la prensa si es cierto o no que hay pique o que "se agarran del chongo". Y es que, todo se debe a los créditos protagónicos de este nueva puesta en escena.

Durante la presentación oficial a la prensa el pasado 17 de agosto, Maribel Guardia y Laura León contaron qué pasa en realidad a la hora de los ensayos, en pleno show y entre la convivencia con todo el elenco. Por su parte, la llamada "Tesorito" que con "Lagunilla Mi Barrio" hace su debut en teatro, indicó:

"Pues tener el gusto y el honor de trabajar con tantas personas tan bellas y de hacer por primera vez teatro, pues me ilusionó demasiado, tesoros", dijo y agregó entre risas y con la sensualidad que la caracteriza: "Quiero dos mulatos que me carguen, por favor".

Mientras que la costarricense abundó sobre si hay discrepancias debido a los créditos principales de la puesta en escena, así lo dijo: "¡Ay, jamás!... La señora Laura que a parte la quiero y la admiro y es amiga, me da muchísimo gusto; ella debe de encabezar este elenco porque es una dama, porque es una señora, porque tiene una trayectoria increíble".

Y Laura León aseguró: "¡N'ombre, es lo que menos nos importa, lo importante es venir a trabajar y estar felices, tesoros". En tanto, la intérprete de "Suavecito" aprovechó para dar la primicia a la prensa sobre su próxima página para adultos "Only Fans", asegurando que ya tiene todo listo para empezar. "¡Sí, ya quiero empezar el Only Fans, [hay fotos y vídeos], estoy preparando a 'la niña' con todo".

El elenco también incluye actores de la talla de Ariel Miramontes mejor conocido por su personaje de Albertano Santa Cruz, Alma Cero y Violeta Isfel. Así como también los hermanos Fredy y Germán Ortega y el actor de origen español Lisardo, quien confesó para las cámaras de "Hoy" que habrá beso con Maribel Guardia. La obra se estrenará el próximo viernes 2 de septiembre, en el Salón Kumbala de la Ciudad de México.

El pasado 22 de julio, fue la propia costarricense de 63 años, quien externó su emoción por trabajar al lado de la actriz y cantante Laura León y Ariel Miramontes y en más de una ocasión se ha dejado ver con ellas en reuniones con otras famosas de su nivel como Lucía Méndez, Dulce y la productora Carla Estrada.

"En el teatro ensayando @lagunillamb con estos dos extraordinarios compañeros @albertanoficial y @lauraleontv. Nos divertimos mucho juntos. Besos". Y en septiembre de 2021, ambas coincidieron en un vuelo hacia Estados Unidos, por lo que no desaprovecharon la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo.

"En el avión con la #preciosa #latesorito @lauraleontv. Es tan simpática y auténtica, que si la aman como cantante y actriz lo harían todavía más si la conocieran como persona. Lindo #viernes #bendiciones para todos".

La información sobre la rueda de prensa y la entrevista de Diego Barrios fue compartida por el programa "Hoy" en su cuenta oficial de YouTube.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!