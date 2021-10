Aseguran que Julián Gil tiene una deuda de 14 mil dólares con Marjorie de Sousa

Luego de una batalla campal que se vivió hace un par de años en los juzgados por ganar la guardia custodia y patria potestad del pequeño Matías Gil de Sousa, la ex pareja de actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, podrían verse de nuevo las caras ante abogados; y es que se recientemente se ha revelado que el actor le debe la cantidad de 14 mil dólares a la actriz por mera manutención del hijo que ambos tienen en común.

La noticia se dio a conocer en el programa de espectáculos de Telemundo "Suelta la Sopa" el pasado martes, asegurando el conductor Luis Alfonso Borrego que Marjorie de Sousa no ha recibido el pago por la manutención del pequeño Matías desde hace 13 meses (más de un año); así lo expresó:

"Yo creo que es el error de muchos padres, de pronto pensar que como la mamá está bien, no hace falta mandar lo que se tiene que mandar. No digo que este sea el caso porque yo me puse en contacto con Julián Gil porque estamos hablando de 14 mil dólares, o sea 13 meses de pensión. O sea que si en esos 13 meses Marjorie no trabaja o no tiene una manera de ingreso ¿entonces Matías no come?".

No obstante, tras sus múltiples ocupaciones, Marjorie de Sousa no ha hecho saber nada sobre el embarazoso tema ni se ha pronunciado al respecto, pues desde febrero de 2021, se reveló que volvería a las telenovelas en una producción de José Alberto 'El Güero' Castro y tras su participación en la segunda temporada del reality show" ¿Quién es la Máscara" en noviembre de 2020, la venezolana de entonces 40 años, marcó su regreso a los melodramas de Televisa.

Por lo que la rubia ha estado bastante ocupada entre grabaciones de "La Desalmada" y otros proyectos personales. Incluso, tras promocionar la telenovela en Estados Unidos a través de la señal de Univisión, de Sousa acaba de ganarse las llaves de Miami como personalidad distinguida por su colaboración en una campaña contra el cáncer de mama.

Sin embargo, aunque Marjorie de Sousa se encuentre al margen de dicho tema y no haya hecho pública ninguna queja al respecto, ha sido el propio periodista y conductor de "Suelta la Sopa", quien ha dicho que se ha puesto en contacto con el actor argentino -padre del niño-, para solicitarle que de sus explicaciones sobre lo que se rumora:

"Yo me puse en contacto con Julián y yo me imagino que debe tener una explicación para todo esto. Él me dijo que lo hablara con su abogado, el licenciado Ricardo Carmona. Le mandé mensajes para que me contestara porque me imagino que él debe tener ese soporte de que Julián no quiere equivocarse para decir algo que de pronto no sea acertado aunque ya la evidencia no lo está haciendo quedar bien", dijo.

Y es que, el programa de espectáculos, se encargó de presentar la evidencia que indica que realmente Julián Gil debe un total de 14 mil dólares de manutención a Marjorie de Sousa, motivo por el que le solicitaron al actor que dé la cara y explique sus razones para no aportar dicho compromiso.

En tanto, se sabe que después del escándalo que Marjorie de Sousa vivió por andar envuelta en pleitos legales con el padre de su hijo, ahora ya no quiere más problemas de tipo legal; por lo que esa parte de su vida privada ha sabido mantenerla en total secreto.

Pues las críticas lanzadas a la actriz de 41 años por no permitir que Matías tenga un encuentro con su padre Julián Gil, se han hecho evidentes y la han tachado de mala madre, pues muchos aseguran que así como es de malvada en "La Desalmada", lo es en la vida real, por todo el circo mediático que ha generado su eterna guerra con Julián Gil.

Por ahora, lo que queda esperar, son las declaraciones del abogado del actor de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021) -telenovela producida por Juan Osorio para Televisa-, trabajo que generó ingresos, los cuales, se dice que el actor no reportó al juzgado y que también se podría ver perjudicado por dicha omisión.

