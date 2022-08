Aseguran que Juan Gabriel se derretía por Julión Álvarez; el cantante revela la verdad

La preferencia sexual de diversas estrellas de la farándula, como en este caso la de Juan Gabriel, siempre fue y seguirá siendo tema de conversación, pues aunque el cantante jamás habló de sus gustos, salió a la luz que se derretía por Julión Álvarez, situación que recientemente aclaró el intérprete de Terrenal.

Y como para muestra un botón, fue el periodista Alex Kaffie quien aseguró que el 'Divo de Juárez', quien falleció a la edad de 66 años, no podía ocultar su emoción al estar cerca de Julión Álvarez, esto mediante la colaboración que tuvieron juntos en el sencillo "La Frontera".

El corresponsal expresó que a Juan Gabriel murió enamorado de Juan Gabriel a quien “se le hacía agua la canoa”, pues destacó que no se necesita ser muy listo para darse cuenta de la atracción que sentía el intérprete de Hasta que te Conocí por Álvarez en el clip que hicieron juntos.

Todo esto se desencadenó debido a unas frases en la canción, que según el periodista hacen evidente el coqueteo que Juan Gabriel tiene con Julión Álvarez:“Juan Gabriel: Arriba Chiapas. Julión Álvarez: Y Veracruz ...arriba Juárez. Juan Gabriel: Arriba tú”.

Las declaraciones de Kaffie en el programa Sale El Sol, fueron apoyadas por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien dijo: “A mi nadie me va a quitar de la cabeza la atracción que Juanga dio a notar sobre Julión Álvarez”, expresó.

A raíz de está situación Julión Álvarez fue cuestionado sobre el rumor de que Juan Gabriel se derretía por él, declaraciones que desmintió y aseguró que él le tenía un gran respeto al Divo de Juárez. “No, no, mis respetos y más para lo que no están oigan, no, no”, dijo entre risas el cantante, quien también se puso nervioso por la incómoda pregunta.

Después de aclarar tal situación, Julión Álvarez aprovechó para promocionar su música después de que hace años fuera relacionado por tener presuntos nexos con el narcotráfico.

