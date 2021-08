Aseguran que Geraldine Bazán estropeó planes de Irina Baeva y Gabriel Soto

La novela entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva está lejos de terminarse pues ante los planes de boda de la pareja conformada entre el actor mexicano y la actriz rusa, la ex esposa habría tomado una decisión muy importante y enviado una carta al Vaticano, para evitar que su matrimonio religioso se declare nulo, como se rumoró que era lo que buscaba el histrión.

Y es que el canal de YouTube “El borlote” aseguró que Geraldine Bazán tomó cartas en el asunto y se dirigió a las altas órdenes religiosas del Vaticano para pedir que su matrimonio por la iglesia con Gabriel Soto no sea anulado, lo cual estropearía los planes del actor con su pareja de llegar al altar.

Hay que recordar que Irina Baeva y Gabriel Soto están comprometidos desde hace un tiempo pero su boda no ha sido realizada y todo se debe a que el histrión buscaría el permiso de la iglesia para contraer matrimonio religioso por segunda vez, algo que no está permitido por el Vaticano a menos que se cumplan ciertas condiciones.

El rumor de que el ex de Geraldine Bazán pretendería eliminar su enlace por la iglesia se regó entre los medios de comunicación y se acrecentó cuando Gabriel Soto mencionó que su novia se veía muy bonita de blanco, aunque nunca habló de su intención de pasar nuevamente por el altar.

Sin embargo, ante la posibilidad de que su ex pareja buscara anular su matrimonio religioso, la actriz de “Como en el cine” se adelantó y envió una misiva al Vaticano solicitando que no se dé pie a un proceso para anular su enlace, pues no existen las condiciones necesarias para llevarlo a cabo.

“El borlote” aseguró que la madre de las hijas de Gabriel Soto habría tenido el apoyo del sacerdote que los casó para mandar la carta, en la cual explica los motivos por los cuales su matrimonio por la iglesia sigue siendo válido, pese a que se divorciaron legalmente hace un tiempo, aunque mantienen comunicación constante por sus hijas.

El padre José de Jesús Aguilar ya había mencionado que la anulación del matrimonio religioso entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán no era posible debido a que no se encontraba dentro de los parámetros que la iglesia considera para deshacer la unión: “Cuando el matrimonio se ha dado ya, aunque las dos personas quieran después anularlo, no se puede hacer, porque están casados”.

Irina Baeva sería la más afectada en este caso pues proviene de una familia muy conservadora en Rusia, la cual considera muy importante un enlace matrimonial ante los ojos de Dios, pero ello no sería posible.

Geraldine no se ha pronunciado al respecto pero la madre de la actriz, Rosalba Ortíz, negó que su hija haya enviado una carta al Vaticano para impedir la anulación de su matrimonio con Gabriel Soto: “No ha existido, ni existe”, dijo a Debate.

