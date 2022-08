Aseguran que Emir Pabón agredió a mesero: ‘Si yo te digo que le pongas azúcar, le pongas azúcar’

Emir Pabón, integrante del grupo Cañaveral, fue captado por clientes de una cafetería, misma en la que agarró a golpes al empleado que le estaba atendiendo, pues según testigos el intérprete traía una actitud prepotente y grosera hacia el prestador del servicio a quien le ordenó "Si yo te digo que le pongas azúcar, es para que le pongas azúcar’.

Mediante una entrevista realizada a una de las testigos y clientas del lugar, se confirmó que el cantante si estuvo en el lugar, y que desde el instante que Emir Pabón ingresó a las instalaciones de la cafetería, que por cierto iba acompañado de una mujer que suponen era su hermana, éste ya venía de mal genio y buscando contra quien descargar su coraje, hasta que lo logró y le tocó al desdichado joven empleado.

Todo este bochornoso momento sucedió por un pequeño error al preparar las bebidas del artista de 36 años de edad, quien pedía que su bebida tuviera azúcar. ‘Si yo te digo que le pongas azúcar, es para que le pongas azúcar’, según dijo Emir Pabón, de acuerdo a los testigos.

El descuido del mesero le costó caro, ya que según los testigos de la cafetería el cantante comenzó a comportarse de una manera déspota y grosera, e incluso se rumora que el artista lo agredió físicamente, esto, según fuentes que se encontraban en el lugar y que contaron a la revista Tv Notas.

“Fue algo muy desagradable para los que estábamos en el lugar. Lo que pasa es que, a finales de mayo, alrededor de las 5:30 de la tarde, fui a una cafetería con unas amigas, éramos puras mujeres y mientras estábamos haciendo fila nos percatamos que delante de nosotras estaba un hombre todo feo, con los pelos pintados de azul, con una actitud horrible. No sé si iba de malas, si tuvo un mal día, porque tanto él como su hermana estaban hablando en voz alta, ya sabes, las típicas personas que hacen de todo para llamar la atención y que los volteen a ver. Hasta ese entonces nosotras ni en cuenta que se trataba de un cantante, es más hasta ahorita ni sé quién sea, ni sé qué canción cante, pero supimos en el momento que era integrante de una banda, pero más bien parecía de una banda delictiva”, dijo la fuente a Tv Notas.

Ante esto, no faltaron los curiosos que hasta se dieron el tiempo de grabar lo que pasaba y proporcionaron información detallada al respecto, acentuando instantes en los que Emir empezó a jalonear y estar a punto de llegar a los golpes.

“Estábamos en la fila, no sé cuánto tiempo pasó, supongo que 5 o 6 minutos y cuando los atienden, él desde el inicio se mostró grosero, prepotente y muy altanero con el joven que para su mala suerte los atendió. Recuerdo que el joven que trabaja en el café les dio las buenas tardes, fue súper amable y no tuvo respuesta de regreso de ninguno de los dos, ni del señor cantante ni de la mujer. Pesados, groseros, pidieron sus bebidas y los estaban atendiendo, pero cuando le entregaron sus bebidas empezó todo el problema”, dijo un testigo.

“Yo me imagino que el empleado ya detecta a este tipo de personas con conductas poco educadas, porque los atendieron rápido para que no hubiera problema y se fueran, pero la cosa no paró ahí. Cuando les entregaron a él y a su hermana sus bebidas, empezaron a hacer un escándalo. Me imagino que ya iban con las ganas de querer jod%&” la vida a alguien, porque no solo le hicieron pasar un mal rato al joven que los atendió, sino a todos los que estábamos ahí. ¡Ay, no!, desagradable y muy humillante para el empleado”.

“En cuanto les entregaron sus bebidas, él probó una de ellas y de inmediato dijo que no tenían azúcar; estaba como loco, alzando la voz y retando al muchacho que estaba del otro lado del mostrador. El chico le dijo con toda la educación y la calma: ‘¡señor, cuando hizo su pedido usted dijo que los quería sin azúcar!’ Uy, ahí fue cuando empezamos a grabar porque sabíamos que iban a acabar mal las cosas. Este señor Emir alzó la voz y reaccionó sumamente agresivo, empezó a gritarle, a señalarlo con los dedos en la cara, empezó a discutir y desde el otro lado del mostrador se abalanzó contra él y sí lo golpeó, no de puñetazo, pero le dio una bofetada, y le dijo en varias ocasiones: ‘si yo te digo que le pongas azúcar, es para que le pongas azúcar’. Desagradable, nefasto el tipo”.

¿Emir Pabón golpeó al empleado?

“Claro que sí, nosotras estábamos ahí, cuando le dio una cachetada, y el joven se defendió, pero no con agresión como Emir, le respondió que así habían pedido sus bebidas. Emir se molestó más y la mujer que iba con él, se hizo la indignada; que cómo era posible que les contestara el empleado de esa forma, que era una grosería. Pero si los que empezaron fueron ellos. Desagradable la situación; no grabé cuando se abalanzó contra el chico y lo vuelve a golpear en la cabeza, le da un zape, le dicen”.

“Sí, estuvo cañón, y no conforme con eso, quiso meterse ahí al lugar donde atienden, pero trataron de detenerlo los mismos empleados, los clientes que estábamos ahí empezamos a externar nuestra molestia, porque era obvio que el chico tenía la razón, y le haya puesto azúcar o no a las bebidas, no era la forma de actuar, luego de eso, se supo en el lugar que era integrante de un grupo (Cañaveral) y que había entrevistas de él predicando la palabra de Dios, porque creo que es cristiano, pues qué mal ejemplo le está dando a la gente, el respeto que no mostró no solo por el joven, sino por la mujer que iba con él, que fue igual de grosera... Qué feo ejemplo le está dejando a su hijo, ojalá que al menos sienta vergüenza y pida perdón o una disculpa”.

