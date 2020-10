Aseguran que David Zepeda y Daniel Urquiza se iban a casar

Tras la muerte del famoso estilista de las estrellas, Daniel Urquiza, se comenzó a rumorar que "El rey de las extensiones’ sostenía una relación sentimental con el actor mexicano David Zepeda. Fue durante el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, que Elisa Beristain y Javier Ceriani presentaron una serie de mensajes, audios e imágenes que confirmarían el amorío entre los famosos y no sólo eso, si no que además, la pareja habría planeado llegar al altar.

Esta semana se habló de la estrecha relación de amistad que habría entre Zepeda y Urquiza, sin embargo, aahora se especula que hubo más que una amistad, según revelaron los presentadores de ‘Chisme No Like’, donde Elisa Beristain y Javier Ceriani aseguraron que ‘El rey de las extensiones’ quería gritar al mundo su amor por Zepeda, sin embargo, el galán de telenovelas de Televisa no se lo permitía.

“Daniel desde donde se encuentre va a estar feliz de esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación. No se lo permitía a cachetadas, ese era el motivo, siendo él tan hablador, que a todo mundo se le ponía, este era uno de los motivos porque Zepeda no le permitía hablar al respecto”, dijo Elisa.

Elisa compartió con su público unas conversaciones que sostuvo con el fallecido estilista donde él le confirmó su relación con el actor, y que incluso planeaban llegar al altar en este noviembre del 2020. “Estamos negociando si nos casamos. No sé quién me pagaría mejor por la boda porque ya lo está negociando mi abogado. Estoy por cerrar lo del magno evento, la próxima semana”, es uno de los mensajes.

La relación entre Daniel Urquiza y David Zepeda habría terminado luego de que se filtraran unas fotografías del protagonista de la telenovela Tres veces Ana con una mujer en la playa. Elisa mostró la conversación que tuvo con el estilista en donde le informó de las imágenes que fueron publicadas en una revista de circulación nacional, él asegura que hablará con Zepeda. “Déjame hablar con él porque es muy pen… y por unos pesos hace cualquier mam…”, comentó el empresario en la conversación.

Además, Elisa y Javier presetaron unos audios donde Mauro Riveros, exesposo de Liz Vega, confirmó la relación entre Zepeda y Urquiza, pues él fue vecino del estilista por tres años. “Efectivamente, yo empecé a escuchar esas peleas de 2009 en adelante y supe que era una pareja gay, yo sin saber quiénes eran, solo sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes”, dijo.

Riveros aseguró que escuchó en repetidas ocasiones peleas entre los famosos y aseguró que llegaban hasta los golpes. “Lo vi a Zepeda en ese departamento, Daniel Urquiza vivía en el mismo piso, exactamente enfrente del departamento donde yo vivía. Yo escuchaba las peleas, lo vi siempre en ese departamento, es una porquería Zepeda para negar que no fue así, yo lo vi, a mí no me lo contaron. Por años estuvo ahí, sí le cayó a golpes no una, sino muchas veces”, señaló.

La noche del pasado lunes 19 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de Daniel Urquiza, el exitoso estilista quien se presume, tenía 37 años, fue encontrado en su departamento ubicado en Polanco, colonia correspondiente a la Alcaldía Miguel Hidaldo, Ciudad de México. Urquiza se habría quitado la vida.