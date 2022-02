Aseguran que Belinda terminó con Christian Nodal por engañarla con su ex

A tres días de haberse dado a conocer el rompimiento entre Belinda y Christian Nodal, las teorías sobre las razones de su truene siguen surgiendo y ahora se asegura que la cantante terminó con el intérprete de “Dime cómo quieres” por engañarla con su ex.

La revista TV Notas, en su más reciente edición, citó a dos supuestos amigos cercanos de la pareja que contaron cómo estuvieron las cosas y sostuvieron que Belinda decidió cortar a Christian Nodal debido a que él cambió mucho en estos últimos dos años y además de los excesos y fiestas, le puso el cuerno con su ex.

Eso fue algo que la actriz de TV no soportó y lo terminó, pues no iba a permitir que le viera la cara; además, aseguraron que la relación entre Cristian Nodal y su ex ya llevaba algunas semanas, pues la habrían retomado a finales de 2021.

Hay que señalar que uno de los motivos que habrían dado con el traste a la relación y que se había manejado en redes era un supuesto préstamo que Belinda le habría pedido a su novio para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero las fuentes de TV Notas señalaron que ello no era cierto y que los tuits que Cristian Nodal puso y luego borró fueron no quedar como el malo de la historia, pues él fue el infiel.

Asimismo, los presuntos amigos de la pareja dioeron a conocer que su ruptura se dio a principios de la semana pasada y no el sábado, cuando el cantante lo reveló, pues además aseguraron que él se adelantó a darlo a conocer para dar a entender que todo fue de mutuo acuerdo”.

“En las redes todos tenían su teoría: que si Belinda tuvo la culpa, que si la relación se había enfriado y un largo etcétera, pero la verdad es que su truene se dio porque surgió un triángulo amoroso, pues Christian le puso los cuernos a Belinda con su ex”, dijo uno de los entrevistados por TV Notas.

“Esa es la verdad, por eso Christian (Nodal) se adelantó a dar a conocer la noticia en sus redes sociales, para hacer creer que el truene fue de mutuo acuerdo y no quedar como el malo de la historia”, aseguró, agregando que los cantantes habían quedado de informar conjuntamente el fin de su relación.

Respecto de la infidelidad del interprete con su ex, el entrevistado señaló que retomaron contacto a finales del año pasado, cuando la relación con Belinda pasaba por una crisis, y comenzaron a salir nuevamente, pero ella se dio cuenta y ese fue el acabose; incluso, Nodal acudió a la fiesta de su ex y se filtraron algunas fotos a redes.

“A Belinda comenzaron a llegarle rumores hace unas semanas y luego le cachó unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto y supo que esos mensajes eran de María, la ex de Nodal”, dijo, y agregó que Belinda está destrozada emocionalmente por esta situación, pues tenía muchas ilusiones.

“Sí estaba enamorada de él, sabemos que llegó a decirle que sí quería formar una familia, pero la imagen de príncipe que él le vendió al principio se fue desdibujando porque comenzó a portarse grosero con ella, a andar de fiesta muy seguido, bebía demasiado, se la pasaba con mujeres y eso terminó por romper la ilusión que tenía. Hoy ella está muy decepcionada, pues creía que él era el bueno.”

