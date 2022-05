Aseguran que Alejandro Nones trae de un ala a Geraldine Bazán pero él no quiere compromisos

Tras su relación fallida con Gabriel Soto y el empresario Luis Murillo, Geraldine Bazán vuelve a ser noticia, pues la famosa se da una nueva oportunidad en el amor, ahora se refugia en los brazos del actor Alejandro Nones, quien supuestamente la trae de un ala y le pidió discreción a su romance.

Desde que empezaron las grabaciones de la telenovela Corona de Lágrimas 2, historia protagonizada por Victoria Ruffo, que los rumores de un posibe romance entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones se hicieron presentes, sin embargo, los famosos prefirieron mantener en privado está parte de su vida hasta que la revista Tv Notas sacó a la luz unas imágenes en las que los captó besándose.

Una fuente cercana a la ex esposa de Gabriel Soto señaló precisamente a la revista de circulación nacional que la pareja se está conociendo y que han saido un par de veces, sin embargo, aún no es nada formal ya que Alejandro Nones le pidió a la actriz mantener en secreto su relación, pues en estos momentos de su vida no quiere compromisos.

“La verdad sí están saliendo y se la están pasando muy bien; sin embargo, de momento no es nada formal”, señaló la fuente a Tv Notas, quien además compartió que el flechazo entre los famosos se dio durante las grabaciones de Corona de Lágrimas 2, pues aunque ya se conocían comenzaron a tratarse más y ahí Bazán quedó encantada con él.

“A inicios de este año Gery se incorporó al elenco de la telenovela Corona de lágrimas 2 y ahí coincidió con Alejandro. Sí, pues, aunque ya se conocían, Alejandro se ha puesto más galán con el tiempo y ella quedó flechada en cuanto lo volvió a ver, Gery también está más hermosa que de costumbre, por lo que a él le pareció muy atractiva”.

El testigo mencionó que la pareja sintió atracción y que cúpido hizo de las suyas, pero más para la actriz de Falsa Identidad, a quien el actor trae de un ala.

“Pues cupido hizo de las suyas, pero más con Geraldine. Porque Alex se la está llevando con calma y, aunque está disfrutando el momento con Geraldine porque sí le gusta, la ve más como amiga que como otra cosa. Él es más de estar solo, es más libre, tiene fama de mujeriego y no le laten tanto los compromisos; además, está más concentrado en su trabajo. Le ha pedido discreción a Gery, pero ella no disimula que la trae de un ala”.

Cabe mencionar que la fuente comentó a Tv Notas que el pasado 22 de abril Alejandro Nones invitó a la actriz a un restaurante y ahí el actor se mostró muy especial. “Me contó que él se portó bastante indiferente, no soltaba su celular para nada y se la pasaba mandando mensajes; además, para las pulgas de Geraldine, él no fue nada caballeroso”.

De acuerdo con el testigo, el actor de Quién Mató a Sara le pidió discreción a la famosa luego de que está se pasara abrazándolo y besándolo en el restaurante. "Así es, tal vez por lo mismo de que quiere ser discreto, pero eso sí, se fueron al cerrar el lugar, cerca de la 1 de la madrugada, y aprovechó que esa semana no tenía a las niñas en casa, así que fueron al departamento de

Gery y ya no salieron. Ya no me dijo más, pero yo creo que se la pasaron muy bien”.

Finalmente la fuente expresó que espera que Alejandro Nones siente cabeza, pues es muy mujeriego. “Sí, quien más espera que así sea es ella, esperemos que ahora sí el amor le sonría y que no se lleve otra decepción porque ya ha sufrido muchas. También, esperemos que él siente cabeza porque es muy ojo alegre y ya no es un chavito”, concluyó.

