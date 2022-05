Aseguran que Aleida Núñez no presenta a su nuevo novio porque no es millonario

Tras terminar con su petrolero millonario, con quien se fue a unas lujosas vacaciones por Emiratos Árabes Unidos y Turquía a principios de año, Aleida Núñez ya estaría saliendo con alguien más y con quién está muy entusiasmada, aunque todavía no lo presenta.

La actriz de televisión, a quien actualmente se puede ver en la telenovela “Corazón guerrero”, ya tendría nuevo novio, con quien incluso se le vio en un festival de música y con quien llevaría ya dos meses saliendo, pero no ha hablado de él todavía por una razón muy específica.

Y es que aseguran que Aleida Núñez no lo ha presentado debido a que, a diferencia de Bubba Saulsbury, él no es millonario y trabaja como camarógrafo, algo que detiene a la famosa pues no podría darle el nivel de vida al que ella está acostumbrada.

Hay que recordar que la anterior pareja de la ex reina de belleza era un millonario estadounidense con negocios en el petróleo, que la consentía mucho y no sólo le regalaba bolsas de 40 mil pesos, sino que también se la llevó de viaje a uno de los destinos más caros del mundo: los Emiratos Árabes Unidos.

Acostumbrada a las comodidades, Aleida Núñez estaría en un dilema pues su nuevo novio le mueve mucho el tapete y se nota muy entusiasmada, pero no se anima a dar el paso hacia una relación más formal debido a que él no podría darle los lujos a los que está acostumbrada.

¿Quién es?

De acuerdo con la revista TV notas, una amiga cercana de la actriz reveló que tras terminar con Bubba Saulsbury inició poco tiempo después una relación con un camarógrafo llamado David González, de 39 años, dos menos que la famosa, y quién trabaja como camarógrafo.

Según sus declaraciones, la pareja llevaría dos meses saliendo aunque se conocieron a finales del año pasado y la química se nota, pero aunque él la invitaba a salir, ella no lo aceptaba debido a que en ese momento todavía tenía una relación con su ex, pero una vez que la finalizó, aceptó su petición.

Aunque la fuente citada por TV notas aseguró que el nuevo novio de Aleida Núñez es muy guapo y ella se nota muy entusiasmada, no se atreve a dar el paso de formalizar su relación y presentarlo, debido a que le da un poco de pena pues, aunque no gana mal, no puede darle los lujos que ella desea.

“A pesar de que a ella le gusta mucho y se la pasan bien, lo cierto es que le da pena decir que sale con él y no está segura de iniciar una relación con alguien que no le podría dar el nivel de vida al que está acostumbrada, y qué lástima, porque él se ve totalmente enamorado de Aleida”, dijo.

No obstante, aseguró que la actriz no podría negar que está saliendo con el camarógrafo pues fueron captados durante el Vive Latino, dándose besos y abrazos, aunque seguramente no desea hacer pública su relación.





