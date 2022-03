Aseguran que Aleida Núñez cortó a su millonario por su afición a la caza

El cuento de hadas para Aleida Núñez se acabó y terminó descubriendo que su príncipe no era perfecto, o al menos eso es lo que se asegura, pues habría descubierto que tenía gran afición a la caza de animales, algo con lo que ella no está de acuerdo.

De acuerdo con la revista TVNotas, la actriz de teatro y TV se habría dado cuenta que su novio practicaba la cacería de grandes especies silvestres y decidió cortar a su millonario, pues es algo que ella no puede permitir en el hombre que ama, y más después de sufrir recientemente la muerte de su mascota.

La publicación cita a una fuente muy cercana a Aleida Núñez, quien reveló que la ex reiba de belleza decidió terminar con su petrolero millonario por su afición a la caza de animales y estaba muy triste dado que realmente estaba cautivada por Bubba Saulbury, que la trataba como reina, pero no podía pasar por alto una situación así pues va contra sus principios.

En su edición de este martes, TVNotas aseguró que no fue la distancia la que separó a Aleida Núñez y Bubba Saulsbury, como había afirmado la actriz hace unos días, sino que el motivo tuvo que ver con la práctica de la cacería del empresario estadounidense y de acuerdo con una amiga de ella, de quien no se revela el nombre, ya le habían llegado algunos rumores pero al principio no prestó atención, hasta que le mandaron unas fotos donde él posa con cadáveres de animales.

“La distancia a veces les pesaba, pero hasta eso, sabían sobrellevarla. Hubo un motivo de mayor peso que los llevó a terminar: la afición de Bubba por matar animales silvestres”, aseguró la fuente consultada por la revista.

“Cuando apenas tenían unos meses de andar, a Aleida le dijeron que Bubba cazaba animales por hobby… Ella no hizo caso a esos rumores porque veía que él era un tipazo, no imaginaba cómo un hombre tan caballeroso pudiese disfrutar del sufrimiento de otro ser vivo… Sé que le hicieron llegar unas fotos de él donde posa con animales muertos, ¡y sonríe!”, señaló.

Al ver las imágenes, Aleida Núñez le marcó a su novio para confrontarlo y ponerlo a tomar una decisión, pues ella no estaba dispuesta a seguir con un hombre que tenía como hobby matar animales y presumirlo.

“Le dijo que es una afición que tiene desde adolescente, que para él es como un deporte familiar… Bubba le dijo que cazar lo llenaba de orgullo y que nunca iba a dejarlo. (Aleida Núñez) Se quedó en shock, no podía creer que Bubba, el mismo hombre cariñoso que la consentía tanto, le dijera que disfrutaba matar animales y que se sentía orgulloso. Obvio, le dijo que no podía tener una relación con una persona así y le dio a elegir: o ella o la caza.”

La respuesta del petrolero millonario fue que no dejaría de practicar la caza y la actriz decidió cortar con él y hacer público que ya no estaban juntos. La revista en cuestión mostró en su publicación algunas imágenes del empresario posando con algunas de sus presas, además de asegurar que él coleccionaba bustos de animales disecados.

