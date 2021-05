Aseguran que Adamari López engañó a todos tras firmar contrato millonario para perder peso

Tras perder 20 kilos de peso y lucir como una diva a sus 50 años, hay quien asegura que la actriz y conductora de televisión Adamari López, ha engañado a todos, tras firmar un contrato millonario cuyo objetivo, sería adelgazar y ser embajadora de un programa de alimentación de la plataforma WW (Wellness that Works / Bienestar que Funciona) en Estados Unidos.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani, quien dijo en un reciente programa de Chisme No Like a través de la plataforma de YouTube, que Adamari López engañó categóricamente a la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey y al público, con quienes se comprometió a bajar de peso trabajando muy duro con ejercicios y una buena alimentación.

Así lo dijo Javier Ceriani: "¡Caiga quien caiga!, el 4 de enero de 2020, Adamari López firma un contrato millonario con Oprah Winfrey, ¿para qué? para adelgazar... dice 'Afortunada de comenzar este año inspirada por @oprah, un gran ser humano, una hermosa mujer y modelo a seguir enfocada en vivir una vida más saludable, [atención!] bajar de peso y disfrutar cada día a plenitud'... Por lo cual, ella entró a una plataforma de adelgazamiento, vida saludable y ella tenía que cumplir adelgazar".

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

Así mismo, convencido de que la también actriz de telenovelas le ha visto la cara a todo mundo, continuó diciendo: "Este enero 2021, renueva el contrato, pero le dicen: 'Estás más gorda que antes, esto no va a funcionar, hay mucho dinero en juego; ella muestra sus vídeos entrenando con los expertos, hace dieta, cocina y ¡nos hace creer que está adelgazando de forma natural y con Oprah!".

Por otr lado, Javier Ceriani se cuestiona sobre cuál es la verdad, porque en este proyecto millonario, cuyos responsables han creído en la fuerza de voluntad de la boricua, no puede haber engaños. Además, su principal preocupación es que Adamari López trabaja en uno de los matutinos más vistos de Telemundo y no da crédito que siendo la figura tan importante que es para los latinos, engañe al público.

Motivo por el cual, tras una exaustiva investigación, el argentino afirma que para que Adamari López haya podido cumplir con lo pactado en ese contrato millonario, no lo hizo sólo con alimentación saludable y ejercicio, sino que:

Se sometió a una cirugía variátrica para colocarle una banda gástrica; por lo que su pérdida de peso no fue de forma natural ni con el tratamiendo de WW de Oprah Winfrey.

Leer también: Adamari López posa con vestido pegadito, su esposo Toni Costa babea

Incluso, Javier Ceriani afirmó que el pasado 18 de mayo que la boricua cumplió sus primeros 50 años de vida -que a decir verdad, no los aparenta-, no hizo una fiesta con platillos deliciosos y que tras verse festejada por sus compañero del foro de "Hoy Día", matutino de Telemundo en el que figura como presentadora, Adamari sólo se comió "una sopita y un juguito" -que toman las personas que se someten a esa cirugía- y no comió como elefante como en otras ocasiones.

Fue también vía videollamada, que Elisa Beristáin, la compañera de foro de Javier Ceriani, invitó a una experta en el tema incumplimiento de contratos, asegurando que de ser así, la actriz se podría ver demandada por Oprah Winfrey y se podría ver muy afectada en varios aspectos de su vida, pues es un fraude, dijo Lyn May, quien también estuvo en el estudio con Elisa Beristain.