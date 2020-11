Arturo Peniche y la vez que se vengó de Thalía en María Mercedes

María Mercedes fue una de las novelas más exitosas de los años 90´s, siendo sus protagonistas, Arturo Peniche y Thalía. La historia de una joven humilde (Thalía) que se enamora de un hombre (Jorge Luis) interesado, egoísta, el cual es manipulado por su madre, Malvina (Laura Zapata).

Años más de que terminaran las grabaciones de la telenovela, salió a relucir unas supuestas declaraciones de Arturo Peniche. Un medio de comunicación entrevistó al actor, quien dio algunos detalles de lo que vivió junto a la intérprete de No me Acuerdo. Sin embargo, la información de Peniche se tergiversó y el medio publicó que a Arturo detestaba besar a Thalía en la novela María Mercedes, pues a ella le olía mal la boca.

Peniche se vio envuelto en una polémica, sin embargo, el actor dio la cara y desmintió tales rumores. Fue a través de programa El Minuto que Cambió mi Destino, que Peniche volvió a desmentir la publicación de la revista y confesó lo que realmente pasó. El protgonista de Monte Calvario dijo que ella le hizo una broma.

Efectivamente, Thalía quien era muy alegre, un día le jugó en una broma, la cual siempre recordará. “Ella se fue a comer a un restaurante delicioso, total ese día pidió una mojarra y la pidió al mojo de ajo, pero fue, quién no come ajo, pero llega y me hace la maldad, llega cantando, y me dice ¿qué crees que comí?, qué comiste le dije "una mojarra al mojo de ajoooooo" y me hace así ( haciendo referencia que abrió la boca). Yo le dije "hija de tu madre.

El actor señaló, que pasa ese momento, le hace la broma y después él encuentra la ocasión perfecta para vengarse de ella. "Llega un momento, una escena en que yo tengo que forzar a María Mercedes para tener sexo de verdad, porque ya estaban casados y ella no tenía nada que ver. Entonces digo, qué hago, qué hago, hoy es cuando, entoces llegó y le digo al utilero, oye papá tendrás una cebolla, y me dice nomás tengo morada, le digo pues mejor güey, esa huele más", contó el actor.

Peniche indicó que cuando dijeron 5-4-3-2-1 para la escena el mordió la cebolla y comenzó a forcejear con María Mercedes. "Cuando esta el 5-4 muerdo la cebolla, hasta me lloraon los ojos, y entro a escena y hay va Jorge Luis a forzar a María Mercedes a tener sexo, la luna de miel. Entonces llegó, ahora si María Mercedes ven acaaaaá (abriendo la boca), su forcejeó fue de verdad, entonces ella gritaba y me decía no seas gacho Jorge Luis, y yo riéndome como loco", dijo el actor.

El histrión confesó tiene una excelente relación no sólo con Thalía sino con su hermanas, pues Laura Zapta también estuvo con ellos cuando grabaron en la telenovela.

