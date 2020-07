Arturo Peniche devastado tras muerte de 4 familiares

Arturo Peniche se encuentra devastado tras la muerte de cuatro integrantes de la familia. El actor reveló que la familia atraviesa una difícil y dolorasa situación con el deceso de cuatro familiares a causa del coronavirus. El protagonista de María Mercedes señaló que en el último mes cuatro seres queridos perdieron la batalla contra está terrible enfermedad.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, declaró el actor, quien además indicó que tiene un primo con está misma enfermedad, que afortunadamente logró atendenderse con tiempo por lo que está luchando por su vida.

“Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el Covid-19, tengo otro primo Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse del Covid-19, porque él se pudo atender prudentemente”, reveló durante una entrevista a la cadena Televisa. Ante este lamentable suceso, Peniche aprovechó para mandar un mensaje a toda la población que no toma con seriedad está enfermedad o que no se cree.

“No seamos tontos, yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido los cuido, si ellos se cuidan me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”, indicó el actor.

Arturo Peniche se convirtió en uno de los actores más cotizados hace unos años. Sin duda, una de las telenovelas con las que ganó más popularidad hace unos años fue María Mercedes al compartir créditos con la talentosa y bella Thalía. Y pese a ser un galán de telenovelas su corazón perteneció a una sola mujer, Gabriela Ortiz, a quien conoció en 1982 y desde entonces quedó flechado.

Actualmente Arturo Peniche y Gaby celebran casi cuatro décadas de matrimonio, y aunque ella no ha sido del agrado de muchos de los fans del actor, al decir que él esta muy guapo para ella, él solo se desvive por ella. Pese a que ha compartido telenovelas con guapísimas actrices como Thalía, Arturo nunca ha pensado en ser infiel.

“Claro que he tenido antojos, no estoy ciego y cuando veo una mujer con cuerpazo y bella, claro que he pensado muchas cosas, pero en la vida he sido más leal que fiel, mi esposa merece todo mi respeto y puedo presumir que duermo tranquilo, porque no porque te llene la pupila una mujer, tienes que estar con esa mujer, para nada, mi esposa es la mujer más hermosa que he conocido y la relación que llevamos es única”, reveló durante una entrevista.

