Arturo Carmona entierra el nombre de Aracely Arámbula, ya no quiere hablar de ella

Luego de que hace unos meses el actor y conductor de televisión, Arturo Carmona, aseguró que tenía una excelente relación con Aracely Arámbula e incluso que llegó a ser el padre de los hijos de ella cuando fueron pareja, ahora el famoso parece haber enterrado el nombre de la ex de Luis Miguel, pues no quiere hablar de ella.

Tal parece que las coasas han cambiado y Arturo Carmona ya no quiere ni escuchar el nombre de Aracely Arámbula, así lo dejó ver durante una entrevista con el programa Ventaneando de Tv Azteca. El actor fue cuestionado sobre la posibilidades que hay de encontrarse con La Chule en los pasillos de Televisa, ahora que él formará parte de la telenovela Corona de Lágrimas y de que Aracely Arámbula fue vista en la misma televisora.

“Le deseo lo mejor siempre, ¡qué bueno!, felicidades”, dijo el ex de Alicia Villarreal al enterarse que Aracely Arámbula podría regresar a Televisa. En cuanto a la razón por la que no quiere hablar mucho de la ex de Luis Miguel, Arturo Carmona prefirió enterrar ese nombre y solo expresó buenos deseos para la famosa.

Lee también: Amor dividido: Sonia se decepciona de Fabricio y Domingo confirma infidelidad de Cielo

“Ya no, ya no, ha desearle siempre lo mejor a toda la gente”, dijo el conductor de televisión. Sin embargo, Carmona no descartó de hacer algún proyecto con Arámbulo. “Ya veremos, no sé, ya veremos”, señaló el famoso. Cabe mencionar que hace unos meses, Arturo indicó lo siguiente:

“Los niños (y yo) tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”, aseguró el actor en su momento. Razón por la que Aracely Arámbula replicó.

“Me dio mucha risa y le escribí y luego me dijo '¡Ay, ay discúlpame!'. Es un divino, la verdad es que somos muy buenos amigos, hay mucho cariño de por medio, entonces yo creo que a veces depende del mood en el que estés, puedes hablar y decir cosas (que no deberías decir). Entonces no juzgo, ni critico, ni nada”, explicó “La Chule” durante una entrevista para el programa Hoy día.

Lee también: Sin piedad Niurka Marcos se quita el sostén y muestra los melones

Por otro lado , Arturo Carmona se unió a la polémica que enfrenta la familia Aguilar tras filtrarse unas imágenes de Angela Aguilar besando al compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

“Por ahí dicen que en el amor no hay edades, y definitivamente la opinión de un padre es la que vale más cuando estamos hablando de una hija que se enamora de alguien mucho más mayor, no sé cómo lo estén viviendo ellos, lo principal es que ella está incómoda, obviamente invadir la intimidad siempre es incómodo y es muy molesto, me imagino tiene el apoyo de sus papás”.

Para finalizar, Arturo Carmona le envió un mensaje a todos los jóvenes. “En este caso esperemos que de esto se aprenda siempre para tener más cuidado en el tema de las fotos, de lo que uno publica y comparte como pareja, no sabemos si esa pareja va a estar siempre con uno como para poder también atreverse a eso”, indicó.

Síguenos en