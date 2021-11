Arturo Carmona: "Llegué a ser el papá de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula"

Cuando hicieron juntos la obra de teatro "Perfume de Gardenia" en 2011, la actriz Aracely Arámbula y Arturo Carmona tuvieron una relación sentimental que por mucho tiempo fue un secreto a voces, pero este 2021, el actor reveló algunos detalles de su relación y hasta dijo que había sido como un padre para los hijos de Luis Miguel.

En entrevista con el locutor Fernando Lozano, Arturo Carmona contó lo que vivió durante su romance con 'la Chule' y el propio cantante, pues además de haber sido una figura paterna de esos niños y de tener la aprobación de la familia de la actriz para tener una relación, tuvo que vivir lo inesperado muy cerquita de 'El Sol' de México.

Entre risas y removiendo algunos recuerdos con su también amigo de antaño, el actor de "SOS, Me Estoy Enamorando", terminó con el silencio, abrió su corazón y se atrevió -como lo dijo- a hablar sobre algunos detalles más íntimos de su relación con Aracely Arámbula.

"Sí, fuimos pareja, fuimos novios… Hacemos 'Perfume de gardenia', ella es 'Gardenia', yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir… Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días, tenía una relación muy bonita con los niños", dijo el actor de 45 años.

Así mismo, Arturo contó con todas sus letras que su relación fue completamente hermética, pues en ese tiempo se rumoraba que 'la Chule' no podía tener ninguna relación sentimental con nadie ya que estaba estipulado bajo contrato en "acuerdo" con Luis Miguel, y aunque su noviazgo con ella se hizo público mucho tiempo después, sí llegó a pensar que dicho contrato existía.

"Se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien, que estaba firmado por contrato, lo que era totalmente falso, pero al final me entró la duda porque nunca lo hicimos público, todo mundo sabía, pero nunca dijimos 'Sí'… De la puerta para allá somos una cosa y de la puerta para acá ni nos conocemos", reveló el ex de Alicia Villarreal.

La situación de mantener su noviazgo oculto no era normal, por lo que ahora, Arturo Carmona cae en cuenta que ese hermetismo fue una de las causas que terminó por desgastar la relación, además claro, de tener a 'El Sol' muy de cerca.

Y es que el guapo actor reveló que aunque estaba de acuerdo en que Aracely quisiera acercar a Luis Miguel con sus hijos, hubo un detalle que no le parecía, aunque siempre se quedaba callado:

"Yo ya estaba muy cansado de muchas cosas, yo ya estaba... hasta ofendido pude haberme sentido de decir 'No estoy tan tirado al catre para que me estés escondiendo', pero entendía que venía de 'El Sol', pero era de 'Ya, ya tenemos más de un año'…".

Pero lo verdaderamente indignante en la relación no fue tanto eso, sino que tuviera que aguantar el acercamiento de Aracely con Luis Miguel:

"Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa", indicó.

Carmona dijo que en esa "engorrosa" etapa de su vida, la actriz de telenovelas justificaba esas acciones argumentando que se trataba de 'El Sol'; no obstante la relación sentimental se fue deteriorando hasta terminar, lo que el padre de la hija que tiene en común con Alicia Villarreal, lamentó en su momento, debido a la buena relación que tenía con los hijos de su novia y su ex pareja.

“Dije: 'Estoy cansado, ¿Qué estoy haciendo ahí, qué necesidad tengo de estar aguantando? ¡Me encanta!, estoy enamorado de su familia'... Con los niños tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos, me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo y yo con ganas de tener más hijos", detalló.

De acuerdo por lo contado por el propio Arturo Carmona, al tiempo hubo un intento de reconciliación pero se dio cuenta que se estaba lastimando solo, pues la relación no iba para ningún lado. Hoy cuenta que cuando habla con Aracely sobre la relación que tuvieron, ella se arrepiente de mucho de lo vivido:

Pues con el afán de evitar ser captada por la prensa, se aisló y ocultó su relación: "Hubo un intento de regreso, pero dije 'Yo, ya no, me estoy lastimando'… Empiezas a espantar a los novios y luego dices '¿Para dónde?'... El tiempo pasa y llega un momento en que dices '¿Qué onda?', entiendo la parte de 'No publiquemos nada'… Hoy lo hablamos y me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo y que no fueran las cosas así", finalizó.

