¡Arruinada! Livia Brito pierde protagónico de la telenovela "Te acuerdas de mí"

Tras el escándalo que Livia Brito protagonizó en Cancún con el fotógrafo Fernando Zepeda, la imagen de la cubana se ha visto seriamente dañada. La agresión hacía el fotoperiodista le ha causado serios problemas tanto en su vida personal como profesional. Pese a que la protagonista de La Piloto se disculpó con su víctima y a la vez jsutificó su acción ha sido muy señalada por los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en echarse encima.

Recientemente se dio a conocer que la ex novia de Salvador Zerboni había sido reemplazada en la telenovela "Te acuerdas de mí" por la Fátima Molina, quien ha participado en la series Diablero, de Netflix, El vato y Tres milagros, y en la película Sueño en otro idioma.

Tal como se especuló hace unas semanas que la cubana ya no formaría parte de la telenovela de Televisa debido al escándalo que protagonizó en Cancún, directivos de la televisora confirmaron tal situación y aseguraron que Livia ya no forma parte del elenco de la futura telenovela producida por Carmen Armendáriz.

Fue la misma productora Carmen Armendáriz quien confesó vía conversación radiofónica que tras la decisión de prescindir de Brito tuvo que buscar a otra actriz para protagonizar "Te acuerdas de mí" al lado de Gabriel Soto.La productora indicó que desde un principio Livia estaba contemplada para que fuera la protagonista de la telenovela, sin embargo, tras el escándalo en la que esta envuelta y la popularidad negativa que tiene actualmente, los directivos decidieron sustituirla por Fátima Molina.

“Tiene ganas de trabajar. Cuenta con un look muy mexicano, con su pelito oscuro, unos labios carnosos, un color de piel apiñonado, muy sensual, y al lado de Gabriel Soto se ve muy bien la pareja en pantalla. Yo sé que no tiene mucho nombre, pero se van a sorprender de lo buena que es”, dijo Carmen al programa Todo para la mujer, liderado por Maxine Woodside.

La productora indicó que las grabaciones de "Te acuerdas de mí" iniciaran el próximo 7 de septiembre, por lo que muy pronto se verá en la pantalla chica a Molina.

Pese a que Fátima Molina, es poco conocida en el medio artístico ha tenido la oportunidad de participar en varias series de Neflix y películas como Sueño, la cual fue traaducida a otros idiomas y por la que fue nóminada para un Ariel. Se sabe que, Fátima es originaria de Baja California pero vivió unos años en Guadalajara, Jalisco y posteriormente a la Ciudad de México.

A finales del 2019, la actriz vivió uno de los peores momentos de su vida. Mientras ella se encontraba en la Ciudad de México, se enteró que su padre había asesinado a su madre y posteriormente este se suicidó. Fue su mismo papá quien le llamó a Fátima que había matado a su madre. “Nos enteramos de que ese viernes el señor golpeó y encadenó a su esposa, para después matarla; posteriormente él le llamó a Fátima para confesarle lo que había hecho. Lo que nadie sabe aún son los motivos que lo llevaron a cometer este crimen... Después de colgarle a su hija, él se encadenó una pierna y tomó raticida para también quitarse la vida”, dijo una fuente a TV Notas.

Recientemente el político Jun del Rosal explotó en contra de la cubana quien lo llamó mentiroso. A Rosal se le relacionó sentimentalmente con la actriz sin embargo, desmintió cualquier vínculo con ella.

"No mantuve ninguna relación con ella. Ya ni me gusta, la alucino. No soportó la ingratitud humana cuando le brindas la mano a alguien. A mí, Livia se me hace como un perro en la calle. Para mí, Livia Brito está muerta", dijo.

