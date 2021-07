Arriba de conductor, Lyn May deja en shock al decir 'lo tienes chiquito'

Tras las fuertes declaraciones íntimas que Lyn May hizo de Andrés García, ahora la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china es tema de conversación en las redes sociales, luego de que hace días fuera invitada al programa de Imagen Televisión, Sale el Sol, pues la famosa aplicó el 'lo tienes chiquito' a un conductor del matutino.

Y es que durante la sección del programa Trapitos al Sol, Lyn May volvió a generar controversia al subirse arriba del conductor Carlos Arenas y después de unos segundo de hacer sensuales movimientos la vedette hizo una constrversial confesión; dijo que el presentador del matutino lo tenía chiquito, tal y como lo dijo de Andrés García.

"Lo tienes chiquito...", fueron las primeras palabras de la bailarina, mientras que Carlos Arenas le pedía que no hiciera este tipo de comentarios, por lo que Lyn may cambió de opinión y aseguró que era broma, pues en realidad el conductor estaba bien dotado."No es cierto, lo tienes grandote", le señaló frente a todos sus compañeros y al público televidente.

Luego de este acalorado momento, aunque Carlos Arenas aseguró que no estaba nervioso, Lyn May se quitó de encima del conductor, no sin antes reiterar que lo tenía grandote, por lo que el presentador señaló" nos esta viendo mi mamá" e intentó cambiar de tema rápidamente preguntando precisamente sobre las declaraciones que había hecho de Andrés García al decir que lo tenía chiquito.

"Andrés García, mira esto, lo tiene muy chiquito, es un roperote con una llavecita", señaló la bailarina de 69 años. Como era de esperarse, muchos de los usuarios de las redes sociales no tomaron del todo bien estás declariones de Lyn May, por lo que de inmediato la tundieron.

"A esa edad la señora ya debería calmarse", Qué corrientada", "Está buena su máscara de Halloween", "Qué corrientes", fueron algunas de las críticas que la bailarina recibió en redes sociales.

Para concluir su permanencia en el programa Sale el Sol, la famosa bailarina mostró sus habilidades en el baile y sorprendió con un split en vivo mientras el conductor Poncho Vera la acompañaba. Cabe señalar que no solo Andrés García y Belinda han sido atacados por Lyn May, pues hace unos días la famosa le dio con todo a Christian Nodal y Chiquis Rivera.

Al prometido de Belinda lo llamó chango y a la hija de Jenni Rivera le pidió que no comiera tanto por respeto al público que la sigue. Así lo dijo: "Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava (Belinda) que no hace nada y que me copió; yo saqué un video con Marcos The One casándonos, y ella me copió que se iba a casar con este chango no sé quién es, Christian Nodal".

"También la otra gorda, la Chiquis, se debería ir al gimnasio, porque una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda, debe de adelgazar, que ya no trague", dijo Lyn May.

