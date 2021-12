Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver finalizan el divorcio después de 10 años

Tras 25 años de matrimonio y diez años después de solicitar el divorcio en una corte estadounidense, el pasado 28 de diciembre han quedado divorciados oficialmente el actor y político Arnold Schwarzenegger de la periodista y ex primera dama de California, Maria Shriver, según declaró una corte de Los Ángeles, Ca.

La pareja había estado casada desde 1986 cuando Shriver solicitó el divorcio en 2011 después de que Schwarzenegger revelara que había tenido un hijo con un miembro del personal de su hogar años antes. La revelación desató un frenesí de la prensa sensacionalista, pero Schwarzenegger y Shriver manejaron su divorcio en silencio y sin lanzar acusaciones en la corte o en público.

No está claro por qué el proceso tomó tanto tiempo. Prácticamente no se tomaron acciones públicas en el caso entre la avalancha inicial de presentaciones en 2011 y la reanudación de los movimientos judiciales en junio. Los detalles financieros del acuerdo se mantuvieron confidenciales.

Lee también: Así es la mujer perfecta para Alfredo Adame, no como Diana Golden que 'tenía los pechos caídos'

Debido a que los cuatro hijos de la pareja ahora son todos adultos, no existe un acuerdo de manutención o custodia de los hijos. Los documentos del acuerdo dicen que ninguno de los dos debe manutención del cónyuge, pero ambos se reservan el derecho de solicitarlo a través de la corte en el futuro. Los mensajes dejados con los abogados de la ex pareja en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato.

Schwarzenegger amasó una fortuna interpretando papeles de acción en las franquicias cinematográficas "Terminator" y "Conan" después de una exitosa carrera como culturista.

Lee también: Adrián Uribe, como todo un galán sedujo a Marjorie de Sousa y Marimar Vega

Después de que California sufriera problemas económicos y cortes de energía generalizados bajo la administración del entonces gobernador Gray Davis, los votantes llamaron al presidente demócrata y eligieron a Schwarzenegger, un republicano, a la gobernación en una elección libre para todos en 2003.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver finalizan el divorcio después de 10 años. Foto Brian Baer / AP

Schwarzenegger dejó a un lado su carrera cinematográfica y sirvió dos mandatos como gobernador. Un año después de dejar el cargo, admitió haber sido padre de Joseph Baena, su hijo ilegítimo que ahora tiene 24 años, con un miembro del personal de su hogar a fines de la década de 1990. Shriver solicitó el divorcio en julio de 2011. Ha vuelto a actuar esporádicamente desde entonces, con papeles en películas de “Terminator” y “Expendables”.

Shriver se vio obligada a renunciar a su puesto como corresponsal en el programa de NBC "Dateline" cuando su esposo anunció que se postulaba para gobernador. Reanudó su trabajo como periodista de televisión después de que su esposo dejó el cargo, produciendo historias para NBC mientras se mantenía activa promoviendo los problemas de los derechos de las mujeres e informando y defendiendo a las personas con la enfermedad de Alzheimer.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver finalizan el divorcio después de 10 años. Foto Brian Baer / AP

En 2018, fue autora del bestseller, "He estado pensando...: reflexiones, oraciones y meditaciones para una vida significativa". Shriver es hija de Eunice Kennedy Shriver, hermana del presidente John F. Kennedy, y de Sargent Shriver, primer jefe del Cuerpo de Paz y candidato a vicepresidente en 1972.

Los hijos de Shriver y Schwarzenegger tienen entre 24 y 32 años. La mayor, Katherine Schwarzenegger, es una autora que está casada con el actor Chris Pratt.

Con información de Andrew Dalton y Anthony McCartney / Agencia AP Los, Ángeles, Ca. (EE. UU.) / Fotografía Brian Baer / The Sacramento Bee vía AP

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver finalizan el divorcio después de 10 años. Foto Brian Baer / AP

Síguenos en

AP The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846 con sede en la ciudad de Nueva York y con equipos de cobertura en más de 100 países. Goza de gran prestigio internacional, han ganado más de 50 premios Pulitzer, incluidos 31 por fotografía, desde que el premio se creó en 1917. Ver más