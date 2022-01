Schwarzenegger se ve implicado en un accidente vial múltiple en Los Ángeles

El actor de cine Arnold Schwarzenegger, quien fuera gobernador de California (EE.UU.) entre 2003 y 2011, se vio implicado en un accidente de tránsito múltiple el pasado viernes por la tarde, en la ciudad de Los Ángeles del que salió ileso, informó el sábado la Policía.

El accidente ocurrió a las 16:35 -hora local (00.35 del sábado GMT)- en la intersección entre West Sunset Boulevard y Allenford Avenue de la ciudad angelina, y en él se vieron implicados cuatro vehículos, uno de ellos el de Schwarzenegger.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que todas las partes implicadas permanecieron en el lugar de los hechos hasta que llegaron los agentes y que no se sospecha que ninguna de ellas se encontrara bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

En declaraciones a la revista People, un representante del actor confirmó que se encuentra en buen estado y que su única preocupación es el estado de la mujer que tuvo que ir al hospital.

El protagonista de grandes éxitos de taquilla como "Conan, el bárbaro" y la serie de películas de "Terminator" fue elegido gobernador de California en 2003, en representación del Partido Republicano, y concluyó su mandato en 2011. EFE

El desagradable accidente, ocurrió luego de que el actor de infinidad de películas estadounidenses, compartiera a través de su cuenta de Instagram, que está por lanza un nuevo proyecto para inspirar a la gente a la cultura del ejercicio en una gran cruzada fitness:

"Hace cuatro décadas, decidí que había levantado suficientes trofeos y quería levantar el deporte del culturismo. La visión de @ArnoldSports siempre ha sido llevar el culturismo a las masas e inspirar a todos a unirse a nuestra cruzada de fitness. Es por eso que estamos lanzando nuestro primer Arnold Classic PPV este año para llevar nuestra misión al siguiente nivel. Consigue nuestro descuento anticipado en el enlace de mi bio".

Con información de EEUU ACCIDENTE / Agencia EFE Washington, EE.UU. / Fotografía Instagram Arnold Schwarzenegger

