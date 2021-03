Armando González 'El Muñeco' revela que Lorena Herrara lo golpeaba

El striper ex integrante de la agrupación "Sólo para Mujeres", Armando González "El Muñeco" reveló recientemente que las mujeres han hecho con él lo que han querido... ¡hasta golpearlo!, incluyendo a la acrtriz Lorena Herrera, quien fue su pareja hace algunos años.

El actor confesó que Lorena Herrera lo maltrató en sus primeros años de matrimonio, motivo por el que le puso un alto, de otra manera terminaría la relación.

"Me tocaron dos (cachetadas), muy al principio, sí, Lorena en aquel tiempo estaba en lo más alto de la fama, todo el mundo la buscaba", declaró para el programa "Ventaneando" de TV Azteca.

"No sé, tal vez en algún momento, la agarré en una mala situación y me dio una cachetada una vez y otra cachetada otra vez, y ya le dije que era la última vez, que no me volviera a dar una cachetada porque si no, ya no íbamos a continuar".

Pero la cantante no ha sido la única que le ha levantado la mano al ex integrante del show "Sólo para Mujeres", también ha sido tocado por otras de sus ex parejas.

"La mamá de mi hijo. Ella me rompió un vaso un día en la boca, me aventó otro vaso, me abrió por acá, me intentó picar. Siempre existieron cosas así y sí, he padecido violencia de las mujeres".

ASÍ LO DIJO

"Sí, yo he sido víctima de violencia. Mi mujer actual también me dio cachetadas, creo tengo que recibir dos cachetadas para poderme involucrar bien". Armando González 'El Muñeco', modelo.

Y es que, recientemente han estado saliendo a la luz, fuertes revelaciones de mujeres del medio artístico, quienes han denunciado públicamente a actores de la farándula, que han sido suspendidos temporal o definitivamente de proyectos.

Como el caso del actor Eleazar Gómez, quien actuaba en "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) -denunciado por la modelo peruana Stephanie Valenzuela- o la actriz Daniela Berriel, quien justamente acaba de hacer público que el actor Gonzalo Peña de "¿Qué le pasa a mi familia?" como cómplice de una violación por otro sujeto en 2020.

Posiblemente Armando González 'El Muñeco', se esté sumando a esta serie de denuncias para salvar su integridad.

Con información de Staff / Agencia Reforma / Fotografía Instagram Lorena Herrera / Instagram Armando González 'El Muñeco'