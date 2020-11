'Armada y peligrosa': Kate del Castillo duerme con pistola

Para sentirse segura y después del escándalo en el que estuvo envuelta, donde se le vinculó con Joaquín "El Chapo" Guzmán, Kate del Castillo prefiere dormir con una pistola en sus manos. La protagonista de La Reina del Sur sorprendió al revelar que pone un arma junto a ella cada vez que va a dormir.

Fue a través del programa de Facebook Watch “Red Table: The Estefans”, de Gloria, Emily y Lili Estefan, en donde la ex actriz de Televisa contó que tras vivir ese episodio tan complicado en su vida, tuvo que optar por cuidarse ella misma antes de que alguien más lo hiciera.

Durante la entrevista se abordaron tema como el encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán y la violencia intrafamiliar que vivió junto a Luis García. Respecto al encuentro que tuvo con el famoso narcotraficante de Sinaloa, en el año 2015- por el que tiene un pleito legal con el gobierno mexicano-la también productora reveló algunos detalles de las consecuencias personales que tuvo su intercambio de mensajes de texto y su encuentro con Guzmán, quien en ese entonces era prófugo de la justicia.

Al ser cuestionado sobre en qué repercutió en su vida personal la visita a El Chapo, Kate del Castillo aseguró que todavía no lo ha superado, pues duerme con una pistola. " Tengo una pistola, y duermo con la pistola junto a mí", dijo.

Sin embargo, no fue todo ya la hija de Erick del Castillo reveló que el gobierno de México afirmó que fue gracias a su encuentro que lograron capturar al capo por lo que temió por su vida y la de su familia. Adempas de que le recomendaron abandonar la casa donde vivía en ese entonces, pues ya todo mundo sabía dónde estaba. "

"Cuando el FBI y la CIA, y el IRS, me dijeron que yo tenía una amenaza directa del cartel, me volví loca, me enojé mucho, pero dijeron "debes irte de tu casa, todos saben dónde vives", y yo dije adivine qué, no me voy, y si me van a matar, me van a matar aquí en mi casa, porque es mi único lugar, así que no vengan a amenzarme", dijo la actriz.

La protagonista de Muchachitas también señaló que advirtió al gobierno que si algo le pasaba a ella o a su familia no sería el cártel, sino el gobierno mexicano.

"Todos aquí saben que si algo me pasa a mí o a mi familia, no es el cártel, va a ser el gobierno mexicano", indicó. Tras este escándalo, algunas amistades de Kate también tuvieron consecuencias como su mejor amiga, la periodista Jessica Maldonado, quien fue auditada por la Hacienda en Estados Unidos.

Kate también contó que durante varios meses su teléfono estuvo intervenido por el gobierno por lo que sentía más miedo de que algo le sucediera a su familia. “Cuando hablaba con mis papás, que estaban en México, oía cómo se activaba la grabadora y se desactivaba”, recordó.

Durante está misma charla, la actriz contó la pesadilla que vivió junto a su ex, Luis García donde dijo: "Nunca le dije a nadie que me pateaba y estrangulaba. Fue un matrimonio violento. Fue un matrimonio muy malo. A veces no me creían porque nunca le dije a nadie. Estaba literalmente secuestrada en mi casa. No me dejaba salir, nada y no quería que trabajara", relató la actriz.

La estrella de telenovelas aceptó haber visto algunas señales que le indicaban cierta violencia por parte de Luis; sin embargo, era tanto el amor que le tenía, que simplemente las ignoraba, sin pensar que en un futuro le pudieran hacer mucho daño; lo que de acuerdo a la actriz así fue, aunque en su matrimonio las dejaba pasar porque ella en verdad quería recuperar su relación.

"Él era muy gracioso, fascinante, encantador... pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo '¡por favor, por favor', perdóname, necesito ayuda'", dijo.

