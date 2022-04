Arleth Terán se defiende tras vínculos con el narco: "si mi nombre le da de comer, buen provecho"

Tras la publicación del libro "Emma y las otras señoras del narco" de la periodista, Anabel Hernández, el nombre de diferentes personalidades del mundo del espectáculo salieron a relucir al ser vinvuladas con el narco y supuestamente tener una relación amorosa con capos; siendo una de ellas Arleth Terán, quien recientemente rompió el silencio y le envió un contundente mensaje a Anabel: "si mi nombre le da de comer, buen provecho".

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que la actriz de telenovelas fue cuestionada sobre su supuesta relación con Édgar Valdez Villareal, mejor conocido como La Barbie, jefe de sicarios de cartel de los Beltrán Leyva, a lo que Arleth Terán manifestó que esa información era falsa ya que ella ni conoció al narcotraficante.

“Al final del día la gente se come cualquier cosa. Hay que tener un poquito de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias, porque, por ejemplo, a este chico en mi vida lo conocí, o sea, personalmente sé quién es, me documenté, pero yo en mi vida lo he visto”, selañó la famosa.

En cuanto a si estás acusaciones le han afectado en su personal y profesional, la famosa mencionó que en lo absoluto: “Me he dedicado especialmente a la educación de mi hijo, y mi hijo está en escuelas con gente de criterio, que es muy difícil hacer a ese tipo de gente tonta con cualquier cosita, va más allá. No creo que sea el libro que estas personas leen”, externó.

Arleth Terán señaló que las acusaciones que se le hacen en el libro no tienen ningún fundamento, pues todo esta basado en Youtube por lo que descartó emprender acciones legales en contra de Anabel.

“Es que no está fundamentado en nada, no valdría la pena. Se basa en una entrevista que yo di para ustedes y que la sacó de YouTube, y dices: ‘Bueno, a ver, ¿cómo?’, porque, además, yo soy una persona que me gusta leer libros; me di a la tarea y en realidad veo que no vale nada, es pura paja. Al final, en contraportada, mi nombre, cuando vienen dos páginas, yo dije: ‘Habrá mucha tela’, ‘¿qué tanta leña le echaste?’ ¡Nada! ‘Basado en YouTube’, ¿qué es eso? Porque tú te esperas que sea una periodista seria, pero realmente es muy mala hasta para las novelas, porque la novela le quedó fatal”.

Finalmente la famosa que se relacionó sentimentalmente con Joan Sebastián y que fue señalada como la tercera en discordía en el matrimonio del cantante con Maribel Guardia, le envió un contundente mensaje a la periodista. “Bueno, esta persona, como decimos: las mujeres tienen derecho a ganarnos la comida como puedan, y si mi nombre le da de comer, mi amor, buen provecho”, expresó.

