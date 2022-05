Ariadne Díaz y su preocupación tras la trágica muerte de su perrita

Luego de que el pasado mes de diciembre Ariadne Díaz compartiera que su perrita Tacha había sido devorada por un cocodrilo mientras se encontraba en su casa, la actriz de Televisa rompió el silencio luego de la polémica que generó con la noticia. Y es que la famosa aprovechó las cámaras de Ventaneando para revelar que aún sigue preocupada tras la trágica muerte de su mascota.

Fue desde las afueras de Televisa que Ariadne Díaz habló con el periodista Eden Dorantes y para las cámaras de Ventaneando sobre una situación que la atormenta tras la trágica muerte de su perrita hace unos meses cuando se encontraba en su casa en su natal Puerto Vallarta, Jalisco.

Cabe mencionar que en su momento la protagonista de Vencer la Ausencia fue duramente atacada por revelar que su mascota había sido devorada por un cocodrilo y tachada de irresponsable, por lo que ahora la famosa aprovechó para aclarar lo que sucedió, ya que no es la primera vez que un cocodrilo se come a un animal e incluso aseguró que estos animales han atacado a personas.

"Se tienen que tomar cartas en el asunto, no contra, porque los cocodrilos han sido desplazados desde años, la gente habló mucho, sin ni quisiera saber cómo eran las cosas, tienes más que ver con que el campo de golf no tiene límite, no tiene nada y entonces tu vas y entonces tu vas caminando a un lado y si sale un cocodrilo, pues no hay un límite, un letrero que diga cuidado con, entonces cuando pasa esto me entero que le había pasado a muchísima gente antes, animales, personas", respondió la famosa ante los ataques que sufrió en su momento.

Ariadne Díaz señaló que su preocupación sigue tras la trágica muerte de su perrita, pues desde que pasó está situación la impactó demasiado, y que hasta el momento no ha vuelto a su casa de Puerto Vallarta. " Eso me impactó demasiado porque entonces, pues claro, fue tan cerca, que pudo a ver sido mi hijo, pude a ver sido yo, y pues perra que ame desde el día uno, perra que encontré en la calle, hasta el último momento de su vida y la sigo amando, entonces fue muy duro", expresó la actriz.

Ariadne Díaz dejó claro que no habló antes porque se sintió vulnerable ante los diversos ataques que recibió por mostrarse nostalgica por la trágica muerte de Tacha. "Lo quiero compartir como para así tomar cartas en el asunto porque es muy peligroso pero como todo esto, no se como decirte me sentí muy vulnerable que simplemente no me dieron ganas".

Por otro lado, la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo compartió que la telenovela que actualmente graba, Vencer la Ausencia, ha sido uno de los proyectos más afortunados porque se ha reencontrado con artistas con los que ya ha trabajado, además, de que lo está combinando a la perfección con su familia porque son tres varias protagonistas.

La actriz que ha participado en novelas como Llena de amo La mujer del Vendaval, La doble vida de Estela Carrillo, Tenías que ser tú, Muchachitas como tú, entre otras, tocó el tema de la polémica que generó con sus recuerdos de la fiesta de su hijo, a lo que la famosa externó que nunca le ha podido dar gusto a la gente.

