Ariadne Díaz y el fenomenal bañador negro con el que presumió su silueta

Ariadne Díaz suele compartir en redes sociales imágenes de su vida, familia o trabajo y muy de vez en cuando alguna foto en bikini, por ello, cuando lo hace, deja impactados a todos pues muestra la bien formada figura que posee, fruto, seguramente, del duro trabajo en el gimnasio.

La actriz de televisión mostró su silueta con un elegante y moderno bañador negro de dos piezas, que dejaba al descubierto sus torneadas piernas y parte de su abdomen. También portaba un camisón transparente en el mismo tono del traje de baño.

“¡Buenos días y gracias por todo!”, fue el mensaje que dejo Ariadne Díaz y acompañó la fotografía en Instagram, adornado por emoticones de un sol y un corazón. En la imagen, aparece parada en el mar, con los brazos abiertos en cruz y la cabeza hacia arriba, como recibiendo los rayos solares.

La esposa de Marcus Ornellas obtuvo más de 700 comentarios y miles de likes en su publicación, pues además de guapa, se miraba agradecida, por lo que sus seguidores no dudaron en expresarle su afecto y alabar lo bien que se veía, incluso otras famosas reaccionaron al post, como Maribel Guardia, quien le dijo “Muñeca”.

“¡Vaya! Hasta que veo a una mujer bella con cuerpazo y un lindo traje de baño sin tener que andar en tanga, y ante todo el buen gusto y la elegancia. ¡Felicidades!”, “Bella, Ariadne, por favor nunca recurras a la cirugía”, ¡”Qué linda y qué cuerpazo tienes Ariadne Díaz, me encantas porque no te has vuelto anoréxica como otras actrices que piensan que estando flacas se ven bonitas”, “El mejor ejemplo de que no hay que enseñar tanto para derrochar sensualidad. ¡Felicitaciones!”, fueron algunas de las reacciones que tuvo la publicación de la protagonista de La Malquerida.

Y es que en verdad la actriz de Muchachitas como tú dio cátedra de cómo lucir su cuerpo de una manera elegante pues el atuendo que eligió era de muy buen gusto sin enseñar de más, pues ese no ha sido el estilo que maneja y prefiere que se le reconozca más por su trabajo en los foros.

Ariadne Díaz gusta de estar activa en redes sociales y constantemente comparte los momentos especiales con su esposo y su hijo, además que no teme mostrarse muy natural en las fotos pues es poseedora de una gran belleza.

Incluso Marcus Ornellas ha reaccionado a diversas publicaciones donde a la actriz de Al Diablo con los guapos se le ve relajada y feliz, como la más reciente de hace unos días, donde posó en su jardín con un maquillaje muy tenue e iluminada por la luz del sol, que la hizo ver radiante.

Por el momento, la histrionisa espera que llegue algún proyecto para regresar a grabar luego de su renuncia a la producción de la serie Malverde: El Santo Patrón, justo después que se confirmase la salida de Fernando Colunga, quien sería el protagonista.

Es indudable que alguna oportunidad se pondrá en la mesa de la protagonista de Llena de Amor, pues su trabajo en la pantalla chica está probado y sólo necesita analizar los proyectos que le lleguen para regresar a grabar. Mientras tanto, disfruta de pasar tiempo con su hijo y su familia.