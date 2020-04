Ariadne Díaz y Marcus Ornellas derrochan amor en su aniversario

El pasado sábado, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas estuvieron de manteles largos al festejar su quinto aniversario de bodas, y aunque la pareja no celebró en grande debido a la pandemia de coronavirus que atraviesa el mundo, lo que si, es que derrocharon amor en sus redes sociales.

Tanto Díaz como Ornellas no quisieron dejar pasar desapercibido este momento para demostrar al mundo que se encuentran muy felices en está etapa de su vida por lo que lo dieron a conocer a través de amoros mensajes. La primera en demostrar su amor fue Ariadne con un emotivo mensaje.

“ Te amo del verbo ¡ya son 5 años y quiero muchos, muchos más, todos a tu lado! (Estas fotos no son muy románticas pero mi cel no sirve y me encontré esta de casualidad, las demás son una prueba de quién se adueño de mi iPad”, escribó la actriz junto a una fotografía de los dos don aparecen en una evento.

por su parte, Marcus Ornellas, compartió en su cuenta de Insatgram una fotografía en la que aparecen los dos en el mar junto al siguiente mensaje de ''Feliz aniversario mí amor''.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son una de las parejas más estables del medio artístico así como Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

Como era de esperarse, Ariadne Díaz y Marcus recibieron muchos mensajes de felicitaciones. "Que viva el amor“, “Muchas felicidades“, “Son una pareja preciosa“, “Que hermosa pareja los amo por muchos años más“, “La pareja más hermosa del mundo“, “Se ven muy bien“, “Son tan lindos juntos“, fueron algunos mensajes en dicha red social.