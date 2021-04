Llenos de amor, Ariadne Díaz y Marcus Ornella celebran su sexto aniversario

La actriz Ariadne Díaz y su esposo Marcus Ornella celebran hoy (17 de abril) su sexto aniversario. Fue precisamente un día como hoy que la pareja comenzó a escribir su maravillosa historia de amor que dio como resultado el nacimiento del pequeño Diego.

Fue a través de Instagram que Ariadne Díaz y Marcus Ornella se demostraron su amor con románticos mensajes para celebrar un año de estar juntos. La actriz de Televisa fue la primera en compartir unas fotografías en las que se le ve muy feliz junto al padre de su hijo.

"Felices 6 años amor.Las palabras no bastan para expresar lo mucho que te amo y todo lo que hemos compartido.

Sin duda las relaciones de pareja tienen sus retos diarios y sus desafíos pero siempre ha sido mucho más grande el amor, la confianza y la certeza de poder contar plenamente el uno con el otro y caminar juntos en este vida. Te amo, te admiro profundamente y te agradezco tu enorme corazón desde el primer día que me vi en tus ojitos chulos", escribió la protagonista de La Malquerida.

Y aunque el actor y modelo brasileño respondió en la misma publicación de Ariadne Díaz con un "Te amo Yosales!!! Gracias a ti por tanto!!! Gracias por todo", decidió compartir otro post en su cuenta de Instagram. Con una imagen en la que aparece él y su prometida, Marcus Ornella le agradeció a la famosa todo lo que han vivido estos seis años.

"¡Felices 6 años mi amor!. Gracias por tanto y por todo!.Que vengan otros 6,000 años más de crecimiento, aprendizaje, evolución y mucha risa!.Te amo @ariadne_diaz ", escribió el actor brasileño junto a la postal en la que aparece junto al amor de su vida desde la playa.

De manera casi inmediata, tanto Marcus Ornella como Ariadne Díaz recibieron un sinfín de felicitaciones. Tanto seguidores como algunos colegas del medio del espectáculo felicitaron a la pareja por su sexto aniversario.

“Feliz aniversario!! A donde a festejar jejejjeje”, “ “Felicidades. Dios los bendiga siempre!! “, “Ay ay ayyyyy!!! Que viva el amor!!”, “Linda pareja”, “Suertudote”, son algunos de los comentarios en las instantáneas. Y aunque la pareja no ha firmado un papel como tal, eso no les quita el sueño, pues desde hace 6 años viven en unión libre.

Fue en el 2018 cuando la pareja decidió ir al altar, sin embargo, debido a la situación de la pandemia tuvieron que posponer la fecha de su enlace matrimonial. A través de sus historias de Instagram, Marcus y Ariadne precisamente tocaron este tema en donde señalaron que en un principio no sabían si hacer una fiesta en grande o pequeña, y después vino la pandemia.

Los actrores también aprovecharon para dar algunos detalles de cómo comenzó su romance, pues desde la primera semana que comenzó su relación ya pensaban en tener bebés.

“Nos conocimos, la primera semana ya estábamos hablando de tener bebés, de cómo se iba a llamar, siempre supimos que tendríamos un niño que se llamaría Diego, cinco meses después yo estaba embarazada, nueves meses después nació Diego… o bueno, hagan sus cuentas. Marcus me dio el anillo el 15 de agosto de 2018 y yo fui muy feliz, me emocioné muchísimo, pero seguimos sin casarnos, porque no sabíamos si una boda chica o una boda grande, después vino el Covid, o sea, han pasado una serie de cosas y honestamente no nos quita el sueño”, comentó la actriz.