Ariadne Díaz sorprende con radical cambio de look; luce diferente pero igual de hermosa

La actriz mexicana, Ariadne Díaz, inició el mes de febrero con un espectacular cambio de look; la estrella de televisión sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales al presumir que se despidió del rojo de su melena, tono con el que se llevó un sinfín de halagos, para ahora brillará con un color castaño.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ariadne Díaz sorprendió a sus más de seis millones de seguidores al compartir dos imágenes en las que presume su radical cambio de look. En las fotografías, la protagonista de Llena de Amor, aparece luciendo un tono castaño, resaltando su melena y sus ojos verdes con unas luces más claras.

Cabe mencionar que la artista originaria de Puerto Valarta siempre se ha caracterizado por estar al pie de la moda y este 2022 el tono castaño estará a la tendencia y es por ello que decidió despedirse del pelirrojo y sumarse a los tonos de moda al igual que muchas otras artistas.

Lee también: Laura Flores y Alejandro Tommasi se unen al elenco de Hasta que la plata nos separe

Como era de esperarse la famosa actriz recibió un sinfín de piropos por su radical cambio de look que la hace lucir diferente pero igual de hermosa que con el tono rojizo. “"Ese color de cabello te queda precioso", "Radiantemente, fresca y bella", "Preciosa, me encanta”, “Hermosa”, “Lo amé”, “Te amo, eres mi ídola”, “Tan bonita”, “Bella”, “Me encanta tu nuevo color de cabello”, fueron algunos de los halagos que la artista de 36 años recibió en la publicación.

A poco más de 24 horas de haber presumido su nuevo look, la publicación de Ariadne Díaz ya superó los 180 mil Me Gusta y tiene cientos de comentarios en las que no sólo sus fans destacan lo hermosa que se ve, si no artistas como Michelle Renaud, Ximena Navarrete, Grettell Valdez, Karla Díaz y Claudia Martín, quedaron enamoradas con el nuevo look de la artista.

Ariadne Díaz no sólo ha deslumbrado con su melena roja, pues también ha probado suerte con el rubio o como cuando lo tuvo completamente ‘blondie’, este en el 2020. La artista nunca ha dejado de sorprender a sus millones de fans, ya sea con sus cambios de looks o cuando esporádicamente comparte imágenes en sus redes sociales en traje de baño.

Lee también: Maribel Guardia y África Zavala: dúo de bellezas en Corona de Lágrimas 10 Años Después

Cabe mencionar que la protagonista de La Doble vida de Estela Carrillo, desde hace unos años está alejada del mundo de las telenovelas, pues tras protagonizar en el 2018 el melodrama Tenías que ser tú, decidió darse un tiempo para dedicarselo a su esposo Marcus Ornellas y a su hijo Diego.

Síguenos en