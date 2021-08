Ariadne Díaz posa con su vestido más coqueto y le llueven los piropos

El pasado 26 de agosto se celebró el día del actor por lo que Ariadne Díaz no quiso pasar desapercibido este momento por lo que aprovechó este momento para sacar del baúl de los recuerdos unas imágenes de algunos proyectos en los que ha trabajado en donde luce un coqueto vestido transparente.

Ariadne Díaz utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a sus colegas del medio luciendo sus vestidos más coquetos que usó durante una obra de teatro por lo que lo que le llovieron los piropos. "Feliz día del actor a todos mis compañeros queridos y a los que no conozco pero han llenado mi vida de historias maravillosas #diadelactor", escribió la estrella de Televisa junto a las fotografías.

“Eres increible Ari”, “La más bella de todas mi corazón”, “Ayyyy amo todo que hace mi amor”, “Felicidades @ariadne_diaz te deseo todo de mejor gracias por esta en mi vida”, “Feliz día hermosa ? eres una gran actriz, maravillosa”, son algunos de los piropos que la famosa originaria de Puerto Vallarta se ganó.

Lee también: Los momentos más candentes de Aracely Arámbula en La Doña

Cabe señalar que actualmente Ariadne Díaz es una de las actrices más reconocidas en México, pese a que desde hace años está alejada de la televisión, la famosa tiene un contacto cercano con su público que la sigue en las redes sociales, en donde constantemente comparte algunos detalles de su vida profesional y personal, y en donde se deja ver con coquetos vestidos y bikinis con los que desata toda una locura.

Tras haber anunciado su regreso a las pantallas, Ariadne Díaz se volvió tema de conversación en las redes sociales luego de que muchos usuarios se le fueran encima por la forma en la que le contestó a un fan luego de que esté le sugiriera que cambiara el tinte para resaltar el color de sus ojos.

"El negro te quedaría mejor o un rubio por el color de tus ojos", escribió un usuario por lo que la artista replicó: "Ah ok, pero no ando haciendo encuesta". Respuesta que desató diversas críticas en contra de la actriz de Muchachitas como tú, pues sus fans consideraron que no era la forma de contestar y la tacharon de grosera y despóta.

Ante los diversos ataques, Ariadne Díaz retomó sus redes sociales y escribió: "Me di cuenta que se armó un relajo ahí porque que si yo fui grosera de ponerle eso. A ver, yo les agradezco todos sus comentarios, los buenos y los malos; los malos los bloqueo y ya. Cuando realmente son insultos o cosas feas o negativas los bloqueo y ya"., dijo la actriz en un primer momento para después decir:

"Yo les agradezco mucho cuando me ponen que qué hermosa, que qué linda. La opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí ni para bien ni para mal. Entonces, todo el tiempo que traiga el pelo así tienen que opinar que cuál otro se me ve mejor. Es que no me importa si se me ve mejor o peor", señaló.

La protagonista de La doble vida de Estela Carrillo expresó que así como hay personas que se toman el atrevimiento de opinar , ella también tiene el derecho de responder. “Ustedes tienen derecho de opinar, por supuesto, de escribir lo que ustedes quieran. Yo también tengo derecho a contestar y creo que esa es una parte de las redes sociales que todos tenemos que comprender", dijo.

"Quien no quiera que no le comenten en la foto bloquea comentarios, quien no quiere que le respondan a un comentario, no comenta y así de fácil. Y si te ofende o lo que sea lo que la actriz pueda decir, la dejas de seguir. Igual yo, si alguien me ofende a mí pues bloqueo y tan, tan, es así de simple. Pero de verdad, nunca dejan de sorprenderme los zafarranchos que se arman con un simple comentario de una persona y con una simple respuesta de mi parte”, continuó.

Lee también: Con entallado body y jeans, Marjorie de Sousa recuerda que es Un Poquito Tuya

Para finalizar el tema, Ariadne Díaz le envió un mensaje al fan que le dijo que se le veía mejor otro tono: “Ya se te hará verme con el pelo más oscuro porque me tengo que retocar cada 15 días y me da mucha flojera. Entonces próximamente regresaré a mi color castaño”, concluyó.

Síguenos en