Ariadne Díaz le quita el protagónico a Livia Brito en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

A más de un mes de haber protagonizado una agresión contra el fotógrafo Fernando Zepeda, el tiempo parece estar cobrando la factura a la actriz Livia Brito, pues recientemente se dio a conocer que había perdido el protagónico de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? , producida por Juan Osorio para Televisa.

Fue el propio Juan Osorio quien expresó durante una conferencia de prensa que la actriz cubana ya no sería parte de su nuevo proyecto por respeto a su público. "Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", señaló durante la conferencia.

El productor se mostró muy seguro ante su decisión que tomó, pues señaló que tiene el respaldo de los directivos de la empresa. "Yo tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa, cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar", agregó.

Ariadne Díaz será la protagonista de este melodrama pese a que en abril del año pasado había anunciado que se retiraba de las telenovelas por un tiempo. Cuando Díaz anunció su retiro había cosechado un gran éxito en su carrera tras sus participaciones en los melodramas ´Tenías que ser tú´ y ´La doble vida de Estela Carrillo´, sin embargo, Osorio logró convencerla y hacerla volver a la pantalla chica.

Muy emocionado, Juan Osorio reveló el nombre de la protagonista en el programa Hoy, en donde dijo :"Bienvenida a este proyecto, y bienvenida con el cariño de tu familia, y cómo te queremos de verdad, y creo que el público te quiere mucho... Ariadne Díaz".

Tanto Ariadne como Livia son dos de las actrices de Televisa por lo que ambas cumplen con las características del personaje principal "es un personaje muy complejo, tiene que tener drama, comedia, pero también un gran carisma, una gran seducción para que haga clic con el protagonista", dijo Osorio.

Debutó a los 20 años en la televisión, siendo su primer protagónico en la telenovela Muchachitas como tú, donde le dio vida a Leticia Hernández. Posteriormente se le presentó la oportunidad de interpretar a Florencia en la telenovela Al diablo con los guapos, fue antagonista.

En el 2008 le dio vida a Aurora en el melodrama Mañana es para siempre. En el 2010 protagonizó junto a Valentino Lanús la telenovela Llena de amor. En el 2012 obtiene su tercer protagónico en la telenovela La mujer del Vendaval .

En el 2014 tuvo una participación especial en la telenovela El color de la pasión. Ese mismo año protagonizó su cuarta telenovela, La malquerida. En el 2017, Ariadne protagonizó

La doble vida de Estela Carrillo y su última participación en la pantalla chica fue en el 2018 tras protagonizar Tenías que ser tú. Con información de Wikipedia.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ