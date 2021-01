Ari Telch prefiere ver de lejos a Ninel Conde

El actor Ari Telch fue el primer matrimonio para Ninel Conde, con quien tuvo una hija, sin embargo desde su separación se ha mantenido lejos de ‘El Bombón Asesino’, ya que siempre se ha querido mantener al margen de la vida de escándalos de la actriz.

Ari Telch bien puede usar el dicho que dice: “Los parientes como el sol, de lejos mejor”, pues Ninel Conde, la madre de su hija Sofía Telch, la ha mantenido alejada desde su ruptura, y en reiteradas ocasiones les ha pedido a los miembros de la prensa de espectáculos que no toquen el tema por ningún motivo.

La pareja de actores se conoció en la telenovela 'La antorcha encendida' estuvo casada un par de años, de 1996 a 1998, y a partir de su separación han sido contadas las veces que ambos se han reunido, solo lo han hecho por motivos de fuerza mayor, y que tienen que ver con su hija.

Y es que a Ari Telch, siempre le han molestado los escándalos en los que se ha visto envuelta Ninel Conde, como los que ha estado viviendo en los últimos años, y lo que menos quiere el actor es que se le relacione con ellos, de una matrimonio que formó parte de su vida hace más 20 años.

Aunque nunca se ha aclarado las causas por las que se dio el rompimiento de la pareja, es sabido que el actor que interpretó la telenovela ‘Mirada de mujer’, tiene un temperamento inestable, ya que sufre de un trastorno de bipolaridad; y aunque se médica para tratar su enfermedad, también es conocido que ello lo ha llevado a tener problemas sentimentales con sus parejas.

Lo que es una realidad, es que Ari Telch se ha hecho cargo de su hija Sofía, ya que ha vivido con ella y convive la mayor parte de tiempo, sobre todo ahora en la pandemia. A diferencia de Ninel Conde con la que pasa menos tiempo.

El actor ya se contagió de Covid:"Llevo 3 días estando mal, con ardor en la garganta, con fiebre", explicó al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). "Iban a venirme a hacer la prueba antier y dije: '¿De qué sirve? Si es para bautizar al bicho: a ver si es influencia estacional o a ver si es covid-19'", dijo.

Aunque Ari Telch y su hija Sofía Telch, quien recientemente abrió su Instagram para evitar que inventen chismes sobre ella, son parte importante en la vida de Ninel Conde, no llevan un estilo de vida de la ex ‘Aventurera’, ya que mantienen un bajo perfil y tratan de que los problemas de Ninel no los perjudiquen a ellos.

Y es que ‘El bombón asesino’ no sale de una para entrar en otra, hace unos días su cuenta de Instagram y Facebook, fueron hackeadas y aún no ha recuperado sus redes sociales, en lo que se especula que podrían buscar información sobre su esposo Larry Ramos, quien actualmente está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por fraude millonarios a más de 30 personas, incluyendo Alejandra Guzmán.

Del mismo modo, Ninel Conde sigue teniendo problemas con su ex pareja Giovanni Medina, por el asunto de la custodia de su hijo Emmanuel, a quien la actriz no ha podido ver desde prácticamente toda la pandemia.