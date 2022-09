Arath de la Torre explota contra Chuponcito por haber hablado mal de él: "No escupas para arriba"

A tan poco tiempo de haberse estrenado el programa de televisión ‘El Retador’, ya empezaron a surgir distintos momentos de tensión y molestia entre los participantes del reality show, y esta vez los protagonistas fueron Arath de la Torre y Pierre David, imitador de ‘Chuponcito’. El presentador de Hoy le reclamó al comediante por haber hablado mal de él.

Lo anterior a causa de las imprudentes opiniones en contra del actor por parte de Pierre, sin embargo, y tras su arrepentimiento el imitador regresó al concurso solo para ofrecerle una disculpa al protagonista de novelas de Televisa tales como "Soñadoras", "Amigas y Rivales" y "Una Familia con Suerte" por todo lo que dijo a través de sus redes sociales.

Además de pedir disculpas, Chuponcito quiso aclarar que todas las palabras ofensivas que dijo fueron solo producto de su enojo por haber sido expulsado de El Retador, y que en realidad lo que siente por el es admiración y respeto. Ante bochornoso momento Arath de la Torre no tuvo más opción que aceptar las disculpas del imitador de Chuponcito, pero si le hizo saber lo molesto que estaba con él, y le insinuó que había sido un mal perdedor y que debió aceptar su derrota.

“Nada más una cosa, cuando yo perdí te abracé, te felicité, puse en las redes que eres un ching*n, un fregón que lo hiciste bien. Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba”, expresó molesto el conductor del programa matutino 'Hoy'.

También le pidió de favor que jamás volviera a hablar mal de él si es verdad que le tiene algún tipo de respeto y admiración que dice: “Están aceptadas las disculpas, nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo, gracias”, acentuó De la Torre.

De hecho de la Torre había considerado darle trabajo por medio de la interpretación de algún papel dentro de sus programas de comedia, pero tras lo sucedido esa posibilidad quedó descartada. “Brother no estás preparado, yo te dije te voy a dar personajes en El Privilegio de Mandar, pero no, olvídalo”, expresó Arath de la Torre.

Por supuesto y tras hacerse viral este video las críticas en contra del también actor de cine no se hicieron esperar y de pronto aparecieron frases como: “Ya saquen a Arath”, “Arath de la Torre es un Alfredo Adame en potencia”, “Humildad Arath”, “Arath de la Torre cae tan mal”, solo algunos comentarios que pueden verse en sus redes sociales.

Cabe mencionar que David Pierre no se arrepiente de lo que dijo realmente, porque esta expresando lo que siente, pero que fue necesario disculparse a causa de tantas críticas recibidas. "No puedo retractarme de lo que dije porque, a fin de cuentas, puedo ser lo que sea, pero siempre he hablado con la verdad y siempre he defendido mis sentimientos y lo que yo pienso u opino", recalcó el imitador.

