Aracely Arámbula publica: Me caso y las redes estallan

Gran revuelo causó La protagonista de La Doña, Aracely Arámbula al compartir a través de sus Stories de Instagram " Me caso". La estrella de Televisa ahora de Telemundo, dejó con el "ojo cuadrado" a sus millones de fans al publicar este inesperado y dudoso mensaje, y no es que nadie quiere casarse con la estrella, sino porque actualmente no se le ha conocido una relación después de su separación con Luis Miguel.

La Chule, como también es conocida la actriz, es una de las actrices más cotizadas, talentosas y bellas del medio del espectáculo.No solo con su belleza logra deslumbrar a todo el público televidente, sino con su talento que le ha dado la oportunidad de ser la figura principal de diversos proyectos como la novela Abrázame muy fuerte, Las vías del Amor, Corazón salvaje, Los miserables, La Patrona y actualmente La Doña de Telemundo, entre otras.

Lee también: Angélica Rivera y el Güero Castro reaparecen y muy bien acompañados

Actualmente la ex esposa de Luis Miguel es una de las figuras favoritas del momento y una de las más activas en las redes sociales, y por ello no dudó en jugarles una broma a sus millones de fans al publicar que se casaba. “HágaME CASO y póngase el tapabocas", escribió la actriz.

Recientemente se revivió una terrible experiencia que tuvo la actriz cuando era parte del elenco de la telenovela Abrázame muy fuerte en donde su pareja en la ficción era el galán, Fernando Colunga. Fue primero el histrión quien contó durante una entrevista a El show de Cristina en 2001 aquella espeluznante escena en la que casi pierde la vida junto a Aracely. El actor señaló que mientras hacían la escena, la actriz casi es arrastrada por la corriente de agua luego de haberse resbalado.

El mensaje de Aracely Arámbula. Foto Stories Instagram

“Cuando entramos (a las cascadas) nadie nos dijo (que era peligroso), pero cuando salimos sí nos dijeron que era un lugar extremadamente peligroso”, comenzó a narrar el actor a la periodista Cristina Saralegui. Durante el programa se compartieron las imágenes de la escena donde Aracely es jalada por la corriente del agua mientras que Colunga intenta salvarla. Fue en ese instante que el actor compartió la aterradora experiencia que tuvo en el paradisíaco lugar.

“Nos fuimos a este lugar donde hay una corriente muy fuerte (…). Íbamos muy despacio y yo dije: ‘bueno, no va a suceder nada’ y en un momento dado, mi querida Aracely se paró a saludar a la gente de abajo y al voltearse le llevó el pie la corriente. Sí, por un momento pensé que sí nos íbamos los dos. Pensé que se iba ella, la verdad, porque la alcancé a agarrar a lo último", dijo el actor, quien aseguró que la caída “es muy grande y en piedras”.

Ante esta terrible experiencia, Aracely Arámbula también compartió y confirmó lo que vivió ese día. La actriz contó que tuvieron que escalar una gran altura porque la escena lo requería. “Nosotros teníamos que irnos a un lugar más apartado donde no se viera la gente porque iba a ser una toma con un helicóptero entonces realmente estaba muy alto”, señaló antes de relatar cómo sucedió el incidente.

La actriz confesó que cometió una imprudencia al paraarse a saludar a las personas que llegaron a presenciar la escena, pues no midió las consecuencias. “Yo me paro y pues inconscientemente saludo a toda la gente. De pronto doy la vuelta y me alcanzo a agarrar de su brazo (de Colunga) pero me resbalé", narró Arámbula.

La modelo contó que sintió muchísimo miedo, sin embargo, no pasó a mayores, gracias a que su compañero evitó que cayera. "Él me jaló del otro brazo y me quedé colgando pero realmente no sentí miedo allí. Yo dije: ‘no pasa nada, ahorita me levanto’. Pero cuando le vi los ojos, porque él estaba viendo hacia la cascada, fue cuando me dio pavor y en ese momento dije: ‘me voy a morir”, recordó la actriz.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ