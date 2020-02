Aracely Arámbula y su desgarrador mensaje por Fátima

Aracely Arámbula se unió a la pena que embarga a los familiares de la pequeña Fátima, la niña que le robaron sus sueños el pasado 11 de febrero. La noticia del asesinato de Fátima conmocionó no solo a México si no al mundo, está terrible tragedia ha dado la vuelta al mundo.

La menor de siete años fue torturada y posteriormente asesinada, su cuerpo fue encontrado el pasado sábado en la alcaldía de Tláhuac, tras haber sido reportada como desaparecida el 11 de febrero.

Lee también: Qué significa descarga fallida en WhatsApp

A través de las redes sociales se ha invitado a todas las personas, en especial a mujeres a cuidarse entre sí con el hashtags NiunaMás. A través de dicha red social, la actriz Aracely Arámbula compartió un desgarrador mensaje para concientizar al ser humano a protegerse uno con el otro. La ex esposa de Luis Miguel hizo el repost del mensaje de Martha Debayle.

"Se me rompe el corazón de furia, tristeza, impotencia. Es Fatima, pero es Ingrid, pero Maria, Monica, Raquel, Rebeca, los nombres muchos, la lista interminable. 266 mujeres solo en lo que va de este 2020 que han sido asesiandas por ser mujeres, más las casi 1200 del 2019. Son nuestras hermanas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, nuestras hijas. Estamos más desprotegidas que nunca, más expuestas q nunca, más vulnerables que nunca. La furia que vemos en la calle no es ni un tercio del dolor de todas las madres, las familias que han perdido a sus hijas. Dejémonos de sueños e ilusiones no nos queda más que cuidarnos nosotras, entre nosotras, cuidar a nuestras hijas, no perderlas de vista, no tomar riesgos innecesarios.Y si, hablarles de los posibles peligros, darles herramientas para que se cuiden más y mejor.Es claro que esperar cualquier otra cosa hoy, cualquier tipo de protección y justicia resulta utópico.

Y para todos los padres de hijos hombres estemos atentos de qué ejemplos les damos,cómo los estamos formando, qué estamos normalizando, y cómo los estamos educando. Estén bien,cuídense, nunca estén solas. Nunca las dejen solas. Siéntanse libres de repostear esto y de usar esta imagen, entre más conscientes estemos,más alertas estaremos. Y pronto haré un especial.Estamos juntas #niunamenos GRACIAS @marthadebayle" escribió Aracely.

"El caso de Fátima así como el de Ingrid, María, Mónica, Raquel, Rebeca, los nombres muchos, la lista interminable. 266 mujeres solo en lo que va de este 2020 que han sido asesiandas por ser mujeres, más las casi 1200 del 2019. Son nuestras hermanas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, nuestras hijas", compartió Martha Debayle.

CASO FÁTIMA

La pequeña Fátima fue asesinada cruelmente y abusada sexualmente. En un video que circuló en las redes sociales se observa a una mujer llevarse de la escuela a la niña , quien se dice que es la principal sospechosa de este crimen que ha conmovido a México y el mundo.

Fátima fue abusada y asesinada cruelmente.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades señalaron que los maestros entregaron a la pequeña a una mujer que la niña conocía. Durante el video que dieron a conocer las autoridades se ve a la niña caminar tranquilamente tomada de la mano de la mujer.

Recientemente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una recompensa de dos millones de pesos para dar con el paradero de la mujer que se llevó a la pequeña y que aparece en el video.