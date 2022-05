Aracely Arámbula y seis razones de 'Por qué los hombres aman a las cabronas'

Luego de algunos meses de gira por Estados Unidos y algunas ciudades de México, la actriz Aracely Arámbula dejó ver por qué sus fans no deben de perderse su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?". Pues en el escenario, se ha dejado ver como realmente es en vivo y a todo color y sin lugar a dudas, 'la Chule' y su personaje de Dulce, es el principal motivo por el que los amantes del teatro de comedia, no deben perderse la puesta en escena.

Fue en octubre de 2021, cuando Aracely Arámbula anunció un cambio en el elenco de "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?"; pues luego de que el actor David Zepeda tenía tiempo haciendo el personaje masculino, en ese entonces, justo acababa de sumarse como protagonista de "Mi Fortuna es Amarte", junto a Susana González, en una producción de Nicandro Díaz González para Televisa Univisión.

Por lo que la actriz anunció el debut en teatro del acto estadounidense Mauricio Ochmann, que junto a ella y a Anastasia Acosta, han puesto a reír al público de Estados Unidos y de las localidades de México donde se han presentado; y es que, así lo han dejado ver sus fanáticos que etiquetan a Aracely Arámbula en sus publicaciones de Instagram, en las que se escucha algo del guion pero también de las carcajadas del público presente.

Las razones de "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?"

Es en una reciente publicación de la actriz, que el influencer Jorge Lozano, dijo seis razones principales del por qué los hombres aman a las ca***nas consciente o inconscientemente, mientras se lee justo debajo del vídeo: "Aquí las razones #porqueloshombresamanalascabronas con mi querido @jorgelozanoh #Teatro @drcesarlozano".

"Seis razones de por qué los hombres aman a las cab***as: La primera. Porque las cab***as no necesitan a nadie. Una mujer determinada, no depende, no anda pidiendo permiso ni anda pidiendo perdón cuando nada debe. Si quieren la luna y las estrellas, se las bajan [del cielo] solitas. Lo bonita, lo traigo por herencia pero lo cab***na, lo traigo por experiencia".

"Punto número 2. Porque saben defender su punto; una mujer cab***na sabe que no es tapete, se da a respetar, y esa actitud hace que los hombre se vayan para atrás". Jorge Lozano agrega: "Necesito que le vayan diciendo a sus amigas que se compren Lysol y mascarillas, porque ando contagiada... 'Te van a decir, ¿Coronavirus?', diles 'No estúpidas, ¡Cabronavirus!'...".

"Numero 3. Su felicidad es su prioridad. Ésta es una mujer que pone su felicidad en primer lugar. Puedes estar seguro que si te fue dada una oportunidad, es porque te la mereces, así que no la vayas a ca*ar".

"Punto 4. No están para juegos... 'Dile, cucaracho, no tengo prisa, pero tampoco ganas de perder el tiempo'. Si tienes intensiones ocultas con una cab***na, te cuidado porque se te puede aparecer la potra, la leona, la caballona y la Britney pelona... 'Mira, cucaracho, mis tacones son lo único que aguanto por gusto y porque me costaron mucho'. Porque con un peladito, ni siquiera discuto".

"Número 5. Son un reto constante. Se dice que en el momento en el que un hombre te siente segura, pierde toda su dulzura. Recuerda mamá, entre más le des la muestra de a gratis, menos va a comprar el producto... 'Dile, lo bueno cuesta... ¿Cuánto?... compromiso".

"Número 6. No tiene miedo de tomar el control. Y eso en los hombres es algo digno de respeto y admiración. Dile: 'Mala fama tenemos todos, en la boca de los dolidos'. Estado civil: ¡ingobernable!".

Gabriel Soto vuelve a la obra junto a Aracely Arámbula

Y ante dichas razones, hay un cambio confirmado en el elenco de la puesta en escena, pues Mauricio Ochmann no estará en esta nueva temporada y ahora se une el actor Gabriel Soto, quien ya ha hecho anteriormente la obra producida por Rubén Lara, y será el próximo martes 17 de mayo que ahora sea él quien regrese al teatro junto a Aracely Arámbula y Anastasia Acosta en una presentación en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México.

