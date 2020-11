Aracely Arámbula y el seductor vestido negro con el que causó infartos

Sin duda alguna, la actriz de Telemundo, Aracely Arámbula, es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, sin dejar a un lado a Maribel Guardia, quien también goza de una belleza inigualable. La Chule como también se le conoce a la ex esposa del cantante Luis Miguel constantemente causa a más de alguno un infarto con sus sensuales fotografías que comparte en sus redes sociales.

La protagonista de La Doña es una mujer encantadora y talentosa que goza de una gran popularidad en el medio del espectáculo y cada vez que comparte una imagen en sus redes sociales se vuelve el centro de atención de muchos , no solo de hombres que no dudan en admirar y llenar de halagos sus publicaciones, sino también de mujeres que envidian su espectacular figura.

No es raro que La Chule se vuelva tendencia, sin embargo, hace un par de semanas acaparó las miradas de los millones de sus seguidores al posar con un seductor vestido negro con el que causó infartos. La actriz deseó a sus fans un feliz jueves con un vestido con un escote abajo de la espalda.

De manera casi inmediata, la publicación de Aracely se llenó de halagos, chicos, grandes, mujeres y hombres no dudaron en apreciar las tremendas curvas de la actriz de Telemundo. "Te amoooo mi bebé hermosa", "Hermosa por donde quiera", " Sabes que te adoro verdad", " La perfección en persona", son algunos de los comentarios en la publicación.

El pasado mes de septiembre, La protagonista de Las vías del Amor lanzó su nuevo sencillo Malas Noticias, razón por la que se comenzó a especular que la letra de la canción ibaa dirigida a su ex, Luis Miguel. "Te creías inolvidable, pero ya vez que no es así; de ti mejor ni pregunto, se ve que no eres tan feliz, ni me olvidaste ni superaste lo que te di.", dice la letra de la canción "Malas Noticias".

Sin embargo, la actriz desmintió que Malas Noticias estuviera dedicada solamente al padre de sus hijos, pues estaba dirigida a todos sus ex, ninguno en específico. "Va dedicada para todos los ex de mi vida y de la vida de todas las mujeres, pero esta canción no es dedicada para una sola persona. Es un tema que al que le caiga el saco, que se lo ponga y está dedicada para varios, no puedo ser egoísta", dijo.

Su nuevo sencillo es del género regional mexicano, y su intención es empoderar a la mujer que le han roto el corazón. El mensaje que quiere dejar es que después de un truene, no se pongan a llorar, dijo a Reforma.

"Porque venimos solos a este mundo y nos vamos solos. No nacimos con la otra persona. Cuando uno se enamora es feliz, pero después de esa persona yo puedo seguir feliz, porque no depende mi felicidad de esa persona, depende de mí.De lo que se trata esta canción es que no te vas a quedar llorando. Por eso se la dedico con todo el corazón a todas las mujeres de nuestro País, en el mundo, que somos mujeres fuertes, pilares de familia, que de pronto tienes una relación, tienes hijos... y de todos modos te vas a levantar", declaró.

