Aracely Arámbula y Luis Miguel, la historia detrás de un tórrido final

A la actriz Aracely Arámbula y a Luis Miguel se les captó por primera vez juntos en plan romántico en Venecia, Italia en el año 2005. Desde entonces, las cámaras del espectáculo, estuvieron muy pendientes de lo que pasara entre ellos.

Hay especulaciones de que su romance protagonizó grandes momentos, pero también continuas discusiones. Su relación no tenía mucho tiempo antes de casarse y en el año 2006, nació su primer hijo Miguel y algunos años más, Daniel; ambos reconocidos por El Sol de México. Y en esa época reconoció a Michelle Salas, la hija que tuvo con Stephanie Salas. Aunque según se maneja, Aracely o estaba para nada de acuerdo.

Pero la tormenta para Aracely no terminaba ahí, en 2009 se dio a conocer que la pareja había terminado su relación; sin embargo, ellos no comunicaron nada al respecto y no fue hasta el 2011, que Aracely, lo evidenció al no querer pasar tiempo con sus hijos, lo que deja ver que Luis Miguel, ya había generado serios problemas en su relación con la actriz.

Y efectivamente, pues más que importarle sus hijos y Aracelyt, al Sol, se le veía divirtiéndose con la reconocida modelo Daisy Fuentes, y posteriormente fue captado con Brittny Gastineau. Hasta que en el año 2013, fue cuando la actriz lo demandó oficialmente.

A su divorcio, Aracely tomó la decisión de alejar a sus hijos de la luz pública hasta que cumplan la mayoría de edad, pero en su perfil de Instagram, se le puede ver con ambos pequeños, en una que otra fotografía.

Por otro lado, mientras Luis Miguel había tocado los cuernos de la Luna con sus constantes éxitos, Aracely Arámbula empezaba su carrera artística; empezó participado en concursos de belleza desde muy pequeña. Más tarde ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), y tuvo la oportunidad de un papel en Cañaveral de pasiones en 1996, compartiendo créditos con grandes actores.

El melodrama de Rencor apasionado de 1998, fue en el que obtuvo su primer antagónico y posteriormente formó parte de las protagonistas en la novela juvenil Soñadoras. A partir de entonces su rostro se convirtió en uno de los más valiosos de la televisión mexicana y actualmente, del el extanjero.

Aunque por otro lado, la actriz asegura que su historia de amor con Luis Miguel, es tan hermosa, que difícilmente el público se la creería en pantalla, respecto a lo que pudiera representarse en la serie del cantante en Netflix, Luis Miguel, la serie.