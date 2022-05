Aracely Arámbula y Gabriel Soto la rompen en gira de teatro en México

Desde hace algunos años, la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?" ha sido una de las más exitosas en taquilla y actualmente, los actores Aracely Arámbula y Gabriel Soto, 'la están rompiendo' con una reiniciada gira por teatros de México.

Pues tras el éxito que fue en Estados Unidos en su gira 2021, Aracely Arámbula sigue encantando al público y ahora lo hará de la mano de Gabriel Soto, quien hace años hizo el personaje masculino junto a su novia Irina Baeva y la actriz argentina Cecilia Galliano, aproximadamente en 2017.

Pero ahora, Gabriel Soto, el también protagonista de la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) -producción de Angelli Nesma Medina para Televisa Univision, se ha unido al elenco de la divertida puesta en escena y desde el pasado martes 17 de mayo inició gira en México.

Lee también: Como Irina Baeva, Aracely Arámbula felicita con importante noticia a Gabriel Soto

No es la primera vez que Aracely Arámbula y Gabriel Soto actúan juntos, pues tras tener una carrera artística de más de dos décadas, a ambos les ha tocado coincidir en producciones como "Alma Rebelde" (1999) y "Las Vías del Amor" (2002-2003).

Fue en el Auditorio Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo, México, donde arrancaron de nueva cuenta la gira en México y la noche de este miércoles, se estarán presentando en Tlaxcala, Tlaxcala. Pero todo parece indicar que el éxito que han empezado a cosechar, está arrasando con todo.

Lee también: Aracely Arámbula y seis razones de 'Por qué los hombres aman a las cabronas'

Y fue el propio actor quien, a través de sus redes sociales presumió que estaría de regreso en el teatro junto a Aracely Arámbula y Anastasia Acosta, bajo la producción de Rubén Lara, con quien ya ha compartido parte de su éxito.

"Feliz de poder regresar al teatro. Nos vemos el martes 17 de Mayo en Pachuca #porqueloshombresamanalascabronas @aracelyarambula @ruben_lara_".

Además, el galán de telenovelas se ha unido a 'la Chule para hacer vídeos promocionales e invitar al público de las localidades y sus alrededores a verlos en vivo y a todo color en "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", a través de la cuenta de la tiquetera.

Y la tarde de este miércoles, Aracely Arámbula compartió otro clip en el que se le ve tras bambalinas, presumiendo al galán Gabriel Soto, a su hermano Leonardo Arámbula, al productor Rubén Lara, y en que explica que se va maquillar y peinar para salir a escena, que ya ha causado las reacciones de varios famosos como Diego Soldano quien el ha aplaudido a 'la Chule'.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!