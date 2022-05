Aracely Arámbula y Anette Michel ¿las gemelas de MasterChef?; foto revela su gran parecido

No cabe duda de que Dios las hace y ellas se juntan. Pues así hay infinidad de estrellas de la televisión que parece que tienen algún parentesco por el gran parecido que hay entre sí o por el apellido. Tal es el caso de las famosas actrices Aracely Arámbula y Anette Michel que hasta conductoras resultaron y mucho podrían preguntarse si son las gemelas de MasterChef México y una foto revela su gran su parecido.

Incluso, estas no son las únicas, pues hace algunos años, los guapos actores y uno de ellos cantante, parecían como dos gotas de agua en una foto que ambos compartieron en sus perfiles de Instagram; se trata del actor chileno Andrés Palacios y el actor y cantante Carlos Rivera y dicha postal está documentada, por lo que muchos fans los calificaron como dos gotas de agua.

Pero volviendo al caso de las famosas actrices y presentadoras de televisión, no sólo su gran parecido las une como dos de las estrellas que lucen como dos gotas de agua entre sí, pues además, ambas fueron conductoras del famoso programa que obedece a un reality show de tipo culinario llamado "MasterChef" que ha tenido ediciones en México y en Latinoamérica.

El primero, hizo que Anette Michel dejara de lado la actuación después de participar en varias y exitosas telenovelas de TV Azteca como "Al Norte del Corazón" (1997), "Cuando Seas Mía" (2000-2001), "Mirada de Mujer, El Regreso" (2003-2004) o "La Mujer de Judas" (2012), entre otras, todas producidas para la televisora del Ajusco, y desde el 2015 hasta el 2020, fue la conductora de seis temporadas, eso sin contar dos temporadas en la versión Junior (2016 y 2017).

Y por su parte, entre telenovelas, obras de teatro y la música, Aracely Arámbula mejor conocida como 'la Chule', fue elegida por los productores del reality para conducir también en 2018, MasterChef Latino, por lo que ambas famosas comparten el mismo interés, no por nada, la actriz de Telemundo se ha vuelto amiga de expertos en la cocina como el famoso Chef Benito, entre otros.

Y además de todo esto, en mayo de 2018, Aracely Arámbula compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con Anette Michel en la hasta parecen gemelas, cuya descripción se puede leer todavía:

"#Arafamilia bella les comparto una foto con mi querida @anettemicheltv disfrutando una tarde de festejo y compartiendo anécdotas de Master Chef... un gusto coincidir!!!... quisimos compartirles esta foto... no se pierdan MasterChef México muy pronto presentándolo la bella @anettemicheltv, síganla para que estén enterados de esta 6ta temporada, su tiempo comienza en 3,2 ahora!!!!".

Y los comentarios por parte de los fanáticos empezaron a llegar: "Pero que bellas, la mejor foto con las mejores mujeres... son realmente bellas, las admiro mucho... @anettemicheltv @aracelyarambula mis favoritas por siempre", aunque no todos los comentarios fueron favorecedores: "Esta mujer algo ya se hizo, en la cara se ve demasiado acartonada y estirada.

Lo cierto es que, en esta postal, en la que tanto Aracely Arámbula como Anette Michel aparecen juntas y tal parece ser que con la cara lavada, parecen como dos gotas de agua.

