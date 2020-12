Aracely Arámbula seduce con falda cortita y botas negras

Aracely Arámbula enloqueció a sus millones de fans de Instagram al posar con una minifada y unas botas largas, hasta la rodilla. La actriz de Telemundo acaparó miradas al posar de lo más sexy, y es que, no es la primeraa vez que Aracely Arámbula cautiva, ya que siempre la vemos en vestidos entallados o atuendos con los que presume su espectacular figura.

Fue a través de sus historias de Instagram, que Aracely Arámbula, compartió la fotografía acompañada de una de sus canciones, y en la imagen se le ve con una falda más arriba de medio muslo, con una franja de rombos grises y otra de romnbos rojos y listones de los mismos colores.

La ex de Luis Miguel lleva puesta una blusa negra con la que enseña el ombligo y la trae casi a la altura del busto. En manga larga abierta de las manos y su cabello suelto, las botas son negras y las trae arriba de media pierna, y al fondo se alcanza apreciar un instrumento musical.

A sus 45 años, Aracely Arámbula es una de las famosas que dotan de un cuerpo de enseueño, ya que siempre se muestra con un sin fin de atuendos que la hacen lucir como una diosa, prueba de ello, son las muestras de cariño de sus más de cinco millones de seguidores que la respaldan.

Es muy querida por todo su público y es por ello que siempre comparte con ellos su día a día, de todo lo que hace y de todo lo que puede compartir. Recientemente la actriz sorprendió al declarar que vivió una historia de amor con El Sol como la del Titanic.

"Es una historia tan hermosa, una historia de amor tan linda que no se la podrían creer, sería una historia así como la de Titanic, tan bella, no tiene nada que ver con eso, me refiero de lo bonita", dijo durante una entrevista a Ventaneando. La protagonista de La Doña también tocó el tema de la bioserie de Luis Miguel, por lo que asegura que prefiere no ser parte de ella.

La Chule dijo no querer tener nada que ve con dicha serie, ya que no piensa involucrarse y dijo desear que la misma se termine antes de la relación que sostuvo con Luis Miguel. Comentó que por que para sacar algo tan ínitmo a la luz las dos partes deberían estar en mutuo acuerdo.

Aracely Arámbula. Instagram

Mis hijos nacieron de un amor muy grande, muy hermoso, tengo tantas fotos y tantas cosas que me encantaría que la serie se acabara antes de mí porque es algo muy personal y muy privado, pero en caso de que la vayan a contar que sea algo muy bonito como fue, tal cual", agregó "La Chule"

Aracely recordó que con mucho amor Luis Miguel dio a conocer a los medios que estaban esperando a su primer hijo, por lo que confesó que para ella fue uno de los momentos más bonitos vividos a su lado y es que desde que dieron a conocer su relación, fueron una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.