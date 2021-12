Aracely Arámbula se une al dolor de Michelle Vieth que ha perdido a su abuelo

El pasado 21 de noviembre apagó su luz el abuelo de la actriz Michelle Vieth, a quien cariñosamente llamaba "Mine Schatzito", y aunque Aracely Arámbula se unió al dolor de la famosa con la que compartió créditos protagónicos en "Soñadoras" (1998) fue este viernes que revivió una reunión en la que coincidieron los tres.

Aracely Arámbula reposteó una publicación de la revista Quien, a través de sus historias de su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a Michelle Vieth y su abuelo; y aunque ya pasaron algunos días del fallecimiento, la actriz originaria de Chihuahua, México, trajo al presente dicha postal.

Cabe señalar que desde hace más de dos décadas, las dos actrices guardan una amistad, luego de que compartieron créditos protagónicos en la telenovela de corte juvenil producida para Televisa por Emilio Larrosa, por lo que a lo largo de sus carreras, ambas se han frecuentado, al punto de que comparten algunos intereses y gustos.

Por su parte, Michelle Vieth, quien ha vuelto a los melodramas de la televisora de San Ángel este 2021 con su participación como Fernanda Diez Acuña en "Mi Fortuna es Amarte", se despidió de su abuelito con algunas publicaciones -también de su cuenta de Instagram-.

Pues apenas el 17 de noviembre pasado festejaba junto a su familia su cumpleaños número 88 y el de ella, con la emoción a flor de piel con un emotivo mensaje y una postal con sus hijos, sobrinos y su abuelo:

"GRACIAS, Un Cumpleaños EXCEPCIONAL!! Mi OPA cumple el 17 de Noviembre, mi Primo el 14 Noviembre, y yo el 19 de Noviembre.. Está es mi FAMILIA, como la de ustedes.. Pérdidas ya que honramos a mi tío Freddy el 16 Noviembre, mi segundo cumpleaños sin mi papá Denny’s, tristezas por la partida de miembros de nuestra familia, pero también con respeto y amor en estos tiempos, Amor y Fe inquebrantable, Gratitud para seguir adelante y poder celebrar a nuestros seres amados… Deseos cumpleañeros para que Dios y el tiempo mitigue el dolor a quienes lo necesitan… Testimonio de que el AMOR VENCE SIEMPRE..".

Y la propia Aracely reaccionó a la publicación de su amiga y expresó: "TE AMO SIS, Y A TU ABUE HERMOSO QUE COMIENZA SU VIDA ETERNA, INFINITAS BENDICIONES". Mensaje que la actriz respondió: "@aracelyarambula Sis Linda, tú sabes cómo y desde cuando mi Opa te Amaba... Gracias, Comienza su vida eterna, Te Amo .."

