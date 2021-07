Aracely Arámbula se niega a vacunarse contra el Covid-19, prefiere cuidar su sistema inmune

Durante el lanzamiento del programa de YouTube Do It de la actriz Cinthya Coppelli, la actriz y cantante mexicana, Aracely Arámbula confesó que no se ha vacunado contra el Covid-19, y reveló que por el momento no tiene ningún interés en hacerlo debido a que prefiere cuidar su sistema inmune.

“No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo", indicó primeramente Aracely Arámbula durante su visita a Acapulco por el lanzamiento del programa.

Pese a lo que se podría pensar, Aracely Arámbula reveló que su decisión de no vacunarse se debe a que su hermano mayor, es doctor y está esperando que él la informe más del tema. "Mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito”, explicó la estrella de telenovelas de Televisa y Telemundo.

La ex esposa de Luis Miguel aseguró que no está en contra de la vacuna, ni de las personas que ya se vacunaron, pues ella prefiere primero cuidar su sistema inmune antes de pensar en la inmunización, sin embargo, ella y sus hijos están tomando todas las medidas necesarias para evitar contagiarse.

“Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio”. Asimismo, la famosa de chihuahuense de 46 años, destacó que pese a los momentos difíciles que vive el mundo debido a la pandemia, las personas deben pensar positivo.

“Las cosas no pueden continuar de la misma manera, por equis razón, pero eso no quiere decir que tengas que pasarla mal. Esta pandemia nos enseña que la vida se va muy rápido y debemos aprovecharla en lugar de estar discutiendo o peleando”, manifestó la protagonista de La Doña.

Para finalizar la entrevista, Aracely Arámbula, confesó estar lista para regresar a las pantallas. “Ya está lista la primera gira tras la pandemia con ¿Por qué los hombres aman a las ca…? Inicia el 25 de septiembre y tendrá fechas en Atlanta, El Paso, Texas, Los Ángeles y el 30 de septiembre voy a estar en Las Vegas”.

Cabe señalar que Arámbula no es la única famosa que se rehusa a vacunarse contra el Covid-19, pues Miguel Bosé y Paty Navidad forman parte de la lista de los artistas que no creen en la vacuna.

"Las vacunas contra covid-19 son experimentales de ARNm, nanotecnología, puntos cuánticos y la enzima de luciferasa, nos modificarán genéticamente (ADN) e iniciaremos de manera oficial la ERA del Transhumanismo, nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots", es uno de los tantos mensajes polémicos que Paty Navidad ha escrito respecto a la vacuna.

